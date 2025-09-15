Alperen Şengün En İyi 5'e Seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Alperen Şengün En İyi 5'e Seçildi

Alperen Şengün En İyi 5\'e Seçildi
15.09.2025 00:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçildi, MVP Dennis Schröder.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçildi.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde A Milli Erkek Basketbol Takımı, Almanya'ya 88-83'lük skorla kaybetti. Arena Riga'daki oynanan finalinin ardından kupa seremonisi gerçekleştirildi. Törende ilk olarak Avrupa ikincisi olan milli takımın basketbolcularına ve Başantrenör Ergin Ataman'a gümüş madalyaları takdim edildi. Daha sonra ikinci kez Avrupa şampiyonluğunu kazanan Almanya'nın oyunculara ve teknik ekibe altın madalyaları verildi.

Dennis Schröder, MVP oldu

Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu (MVP) ödülünü Almanya'dan Dennis Schröder kazandı. Final maçında 16 sayıyla oynayan Schröder, şampiyonada forma giydiği 9 maçta ise 20.3 sayı, 7.2 asist ve 3.4 ribaund ortalamalarıyla mücadele etti.

Alperen Şengün, şampiyonanın en iyi 5'ine seçildi

Milli basketbolcu Alperen Şengün, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın en iyi 5'ine seçildi. Alperen, şampiyonada oynadığı 9 maçta 21.6 sayı, 10.1 ribaund ve 6.6 asist ortalamalarıyla oynadı. En iyi 5'te Alperen Şengün'ün yanı sıra Almanya'dan Dennis Schröder ile Franz Wagner, Yunanistan'dan Giannis Antetokounmpo ve Slovenya'dan Luka Doncic yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Alperen Şengün, Basketbolcu, Basketbol, Almanya, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Şengün En İyi 5'e Seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 00:21:07. #7.13#
SON DAKİKA: Alperen Şengün En İyi 5'e Seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.