Alperen Şengün'le Rockets Uzatmada Kazandı

Spor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı 122-115 mağlup etti.

NBA'de 14 maç oynandı. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, deplasmanda uzatmaya giden karşılaşmada 76ers'ı 7 sayı farkla yendi.

Alperen Şengün, mücadelede 22 sayı, 14 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blok ile "double-double" yaptı. Milli basketbolcu, uzatma periyodunda 76ers potasına 11 sayı bıraktı ve Rockets'a galibiyeti getirdi.

Rockets'ta Jalen Green, 41 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

76ers'ta ise Tyrese Maxey'in 39 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Harden'dan 43 sayı

Los Angeles Clippers, deplasmanda Washington Wizards'ı 121-96 yenerek rakibine üst üste 13. yenilgisini yaşattı.

Clippers'ta James Harden, bu sezon en fazla sayı kaydettiği (43) maçta takımını galibiyete taşıdı.

Wizards'ta Jonas Valanciunas ve Malcolm Brogdon, 17'şer sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- Miami Heat: 94-98

Cleveland Cavaliers- Atlanta Hawks: 124-135

Indiana Pacers- Portland Trail Blazers: 121-114

Orlando Magic- Chicago Bulls: 133-119

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 115-122 (Uzatmada)

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 96-121

Dallas Mavericks- New York Knicks: 129-114

Memphis Grizzlies- Detroit Pistons: 131-111

Minnesota Timberwolves- Sacramento Kings: 104-115

New Orleans Pelicans- Toronto Raptors: 93-119

San Antonio Spurs- Los Angeles Lakers: 101-119

Phoenix Suns- Brooklyn Nets: 117-127

Utah Jazz- Denver Nuggets: 103-122

Golden State Warriors- Oklahoma City Thunder: 101-105