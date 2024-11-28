Alperen Şengün'le Rockets Uzatmada Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Alperen Şengün'le Rockets Uzatmada Kazandı

Houston Rockets, Alperen Şengün'ün 'double-double' yaptığı maçta 76ers'ı 122-115 yendi.

28.11.2024 11:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Kupası'nda Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "double-double" yaptığı maçta Philadelphia 76ers'ı 122-115 mağlup etti.

NBA'de 14 maç oynandı. Alperen Şengün'ün formasını giydiği Rockets, deplasmanda uzatmaya giden karşılaşmada 76ers'ı 7 sayı farkla yendi.

Alperen Şengün, mücadelede 22 sayı, 14 ribaunt, 7 asist, 2 top çalma, 1 blok ile "double-double" yaptı. Milli basketbolcu, uzatma periyodunda 76ers potasına 11 sayı bıraktı ve Rockets'a galibiyeti getirdi.

Rockets'ta Jalen Green, 41 sayıyla maçın en skorer oyuncusu oldu.

76ers'ta ise Tyrese Maxey'in 39 sayısı mağlubiyete engel olmaya yetmedi.

Harden'dan 43 sayı

Los Angeles Clippers, deplasmanda Washington Wizards'ı 121-96 yenerek rakibine üst üste 13. yenilgisini yaşattı.

Clippers'ta James Harden, bu sezon en fazla sayı kaydettiği (43) maçta takımını galibiyete taşıdı.

Wizards'ta Jonas Valanciunas ve Malcolm Brogdon, 17'şer sayıyla oynadı.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- Miami Heat: 94-98

Cleveland Cavaliers- Atlanta Hawks: 124-135

Indiana Pacers- Portland Trail Blazers: 121-114

Orlando Magic- Chicago Bulls: 133-119

Philadelphia 76ers-Houston Rockets: 115-122 (Uzatmada)

Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 96-121

Dallas Mavericks- New York Knicks: 129-114

Memphis Grizzlies- Detroit Pistons: 131-111

Minnesota Timberwolves- Sacramento Kings: 104-115

New Orleans Pelicans- Toronto Raptors: 93-119

San Antonio Spurs- Los Angeles Lakers: 101-119

Phoenix Suns- Brooklyn Nets: 117-127

Utah Jazz- Denver Nuggets: 103-122

Golden State Warriors- Oklahoma City Thunder: 101-105

Kaynak: AA

Houston Rockets, Alperen Şengün, Philadelphia, Basketbol, Ekonomi, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor Alperen Şengün'le Rockets Uzatmada Kazandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:35 Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı Sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı
11:15 Ankara’da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi Ankara'da üst geçitten atlayan kadın feci şekilde can verdi
10:57 Muhtarın yerine de kayyum atandı Muhtarın yerine de kayyum atandı
10:12 Halep’te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi Halep'te taarruz başlatan Esed karşıtı Heyet Tahrir Şam 32 bölgeyi ele geçirdi
09:32 Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler Kreş tartışmaları sorulunca İmamoğlu fena patladı: Cami yaptım imam vermediler
15:10 Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler Yenidoğan Çetesi sanığı doktordan enteresan sözler
15:08 Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti Hasan Arat, Beşiktaş Futbol A.Ş. başkanlığından istifa etti
15:03 Adalet Bakanı Tunç’tan Özgür Özel’e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin Adalet Bakanı Tunç'tan Özgür Özel'e: İzin isteyecekseniz adam gibi isteyin
14:58 Görüntüsü olay olmuştu Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı Görüntüsü olay olmuştu! Cezaevinden firar etti, akla ilk gelecek yerde yakalandı
14:53 Gazze’deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı Gazze'deki Saldırılarda Can Kaybı 44 Bini Aştı
14:53 Batman Belediyesi’nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük’e tepki Batman Belediyesi'nden eski belediye başkanı Gülistan Sönük'e tepki
14:52 Mesut Özil’den TFF başkanlığı iddialarına yanıt Mesut Özil'den TFF başkanlığı iddialarına yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 11:48:36. #1.13#
SON DAKİKA: Alperen Şengün'le Rockets Uzatmada Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.