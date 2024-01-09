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Alperen Şengün, NBA'de haftanın oyuncusu seçildi - Son Dakika
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Alperen Şengün, NBA'de haftanın oyuncusu seçildi

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, NBA Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi. Şengün, 4 maçta gösterdiği performansla ödüle layık görüldü ve ayrıca Houston Rockets tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu oldu. Ayrıca All-Star oylamasında da başarılı bir performans sergileyen Şengün, uzun oyuncular arasında 7. sırada yer aldı.

Alperen Şengün, NBA\'de haftanın oyuncusu seçildi
09.01.2024 - 00:24,  Güncelleme: 00:25
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockest forması giyen Alperen Şengün, Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu seçildi.

NBA'da Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, bir başarıya daha imza attı. Milli oyuncu, Houston Rockets formasıyla Batı Konferansı'nda 11'inci haftanın oyuncusu seçildi. Houston Rockets, geride kalan haftada oynadığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. 21 yaşındaki oyuncu, bu 4 karşılaşmada 24.0 sayı, 7.0 ribaunt, 4.5 asist ve 1.5 top çalma ortalamasıyla oynayarak Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu ödülüne layık görüldü. Ayrıca Alperen Şengün, Houston Rockets tarihinde bu ödülü alan en genç oyuncu olmayı da başardı. Houston Rockets formasıyla haftanın oyuncusu ödülünü kazanan son isim ise James Harden olmuştu. Harden, 2019 yılının kasım ayında ödüle layık görülmüştü. Doğu Konferansı'nda ise haftanın oyuncusu ise New York Knicks forması giyen Jalen Brunson oldu.

Ayrıca kariyerinde ilk defa All- Star olmak için yarışan Alperen Şengün, geçtiğimiz günlerde açıklanan taraftar oylamasının ilk sonuçlarına göre 335 bin 115 oyla uzun oyuncular arasında (forvet-pivot) 7'nci sırada yer almıştı.

Kaynak: DHA
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