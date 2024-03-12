NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento Kings maçında yaşadığı sakatlıkla alakalı açıklama yaptı. Alperen, dizinde herhangi bir problem olmadığını, bilek burkulması sebebiyle kısa bir tedavi sürecinden geçeceğini belirtti.
NBA'de geçtiğimiz gün Houston Rockets'ın, deplasmanda Sacramento Kings'i 112-104 mağlup ettiği karşılaşmada sakatlanan ve parkeyi tekerlekli sandalyeyle terk eden milli basketbolcu Alperen Şengün, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Dizinde herhangi bir problem olmadığını dile getiren Alperen, bilek burkulması nedeniyle kısa bir tedavi sürecinden geçeceğini söyledi.
21 yaşındaki basketbolcu, açıklamasında, "Allah'a çok şükür dizimde herhangi bir problem yok. Bileğim burkulduğu için kısa bir tedavi sürecim olacak. Desteğinizi hissetmek bana güç verdi. En kısa zamanda eskisinden daha güçlü dönmek için çalışmalara başlayacağım. Herkese çok teşekkürler" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Alperen Şengün, sakatlık sonrası durumunu açıkladı - Son Dakika
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Erciyesevler Mahallesi'ndeki Mehmet Alçı İlkokulu'nda düzenlenen Akıl Oyunları Şenliği'ne katıldı. Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara daha iyi eğitim ve sportif faaliyetler için sosyal merkezler yapıldığını belirterek, şehir ve ülkenin daha iyi bir geleceğe ulaşacağını vurguladı. Milletvekili Çopuroğlu ve Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara başarı dileyip oyunu başlattı ve hediye verdi.
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Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının bilet gelirlerinin, iki kulübün ortak kararıyla 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzede vatandaşlara bağışlanacağını açıkladı. - İSTANBUL
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