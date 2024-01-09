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Alperen Şengün'ün Rockets'ı Heat'e yenildi - Son Dakika
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Alperen Şengün'ün Rockets'ı Heat'e yenildi

NBA'de Houston Rockets, Alperen Şengün'ün forma giydiği maçta Miami Heat'e 120-113 yenildi. Şengün, 22 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 3 top çalma ile 'double-double' yaptı ancak galibiyet elde edilemedi.

Alperen Şengün\'ün Rockets\'ı Heat\'e yenildi
09.01.2024 - 10:01,
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets, deplasmanda Miami Heat'e 120-113 yenildi.

NBA'e 6 maçla devam edildi. Rockets, Heat'e 7 sayı farkla mağlup oldu.

Bu sezon performansıyla dikkati çeken Alperen Şengün'ün, Miami Heat karşısındaki performansı galibiyete yetmedi.

Batı Konferansı'nda haftanın oyuncusu da seçilen milli basketbolcu, Heat karşısında 22 sayı, 11 ribaunt, 2 asist, 3 top çalma ile oynayarak "double-double" yaptı.

Heat'te Tyler Herro 28, Bam Adebayo ise 22 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Brown'ın 40 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi

Indiana Pacers, konuk ettiği Boston Celtics'i 133-131 mağlup ederken ev sahibi ekipte Bennedict Mathurin, 26 sayı atarak galibiyete katkı verdi.

Pacers'ta Tyrese Haliburton, ikinci çeyrekte dizinden sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Celtics'te Jaylen Brown'ın 40 sayısı galibiyet getirmeye yetmedi.

Sonuçlar

Charlotte Hornets- Chicago Bulls: 112-119 (Uzatmada)

Indiana Pacers-Boston Celtics: 133-131

Washington Wizards- Oklahoma City Thunder: 128-136

Miami Heat-Houston Rockets: 120-113

Milwaukee Bucks- Utah Jazz: 116-132

Los Angeles Clippers- Phoenix Suns: 138-111

Kaynak: AA
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