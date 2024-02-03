Alperen Şengün\'ün takımı Houston Rockets, Toronto Raptors\'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında Toronto Raptors'ı 135-106 mağlup etti.
NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen'in 24 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle "double-double" yaptığı maçta Rockets, Raptors'ı yenerek bu sezonki 23. galibiyetini aldı.
Rockets'ta Cam Whitmore 25 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist, Amen Thompson 19 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynadı.
Raptors'ta Scottie Barnes'ın 28 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Immanuel Quickley 25 sayı, 1 ribaunt ve 6 asistlik performansları kazanmaya yetmedi.
Russell Westbrook, 25 bin sayı barajını aşan 25. oyuncu oldu
Los Angeles Clippers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 136-125 yenerek son 9 maçtaki 8. galibiyetini elde etti.
Kawhi Leonard 33 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist, Russell Westbrook ise 23 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle Clippers galibiyetinin mimarları oldu.
Westbrook, NBA'de 25 bin sayı barajını aşan 25. oyuncu olarak lig tarihine geçti.
Pistons'ta 28 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynayan Jaden Ivey ile 26 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistlik katkı sağlayan Bojan Bogdanovic, yenilgiyi önleyemedi.
Sonuçlar
Washington Wizards- Miami Heat: 102-110
Detroit Pistons- Los Angeles Clippers: 125-136
Indiana Pacers- Sacramento Kings: 122-133
Atlanta Hawks- Phoenix Suns: 129-120
Minnesota Timberwolves- Orlando Magic: 106-108
Oklahoma City Thunder- Charlotte Hornets: 126-106
San Antonio Spurs- New Orleans Pelicans: 113-114
Memphis Grizzlies- Golden State Warriors: 101-121
Houston Rockets-Toronto Raptors: 135-106
Denver Nuggets- Portland Trail Blazers: 120-108
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