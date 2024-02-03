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Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Toronto Raptors'ı mağlup etti - Son Dakika
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Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Toronto Raptors'ı mağlup etti

Alperen Şengün\'ün takımı Houston Rockets, Toronto Raptors\'ı mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında Toronto Raptors'ı 135-106 mağlup etti. Rockets, bu sezonki 23. galibiyetini alırken, Alperen Şengün 24 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle 'double-double' yaptı. Raptors'ta Scottie Barnes'ın 28 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı. Russell Westbrook ise NBA'de 25 bin sayı barajını aşan 25. oyuncu olarak tarih yazdı.

03.02.2024 10:37
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, sahasında Toronto Raptors'ı 135-106 mağlup etti.

NBA'e 10 maçla devam edildi. Milli basketbolcu Alperen'in 24 sayı, 13 ribaunt ve 8 asistle "double-double" yaptığı maçta Rockets, Raptors'ı yenerek bu sezonki 23. galibiyetini aldı.

Rockets'ta Cam Whitmore 25 sayı, 6 ribaunt ve 1 asist, Amen Thompson 19 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Raptors'ta Scottie Barnes'ın 28 sayı, 7 ribaunt ve 4 asist, Immanuel Quickley 25 sayı, 1 ribaunt ve 6 asistlik performansları kazanmaya yetmedi.

Russell Westbrook, 25 bin sayı barajını aşan 25. oyuncu oldu

Los Angeles Clippers, deplasmanda Detroit Pistons'ı 136-125 yenerek son 9 maçtaki 8. galibiyetini elde etti.

Kawhi Leonard 33 sayı, 4 ribaunt ve 3 asist, Russell Westbrook ise 23 sayı, 3 ribaunt ve 9 asistle Clippers galibiyetinin mimarları oldu.

Westbrook, NBA'de 25 bin sayı barajını aşan 25. oyuncu olarak lig tarihine geçti.

Pistons'ta 28 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistle oynayan Jaden Ivey ile 26 sayı, 1 ribaunt ve 3 asistlik katkı sağlayan Bojan Bogdanovic, yenilgiyi önleyemedi.

Sonuçlar

Washington Wizards- Miami Heat: 102-110

Detroit Pistons- Los Angeles Clippers: 125-136

Indiana Pacers- Sacramento Kings: 122-133

Atlanta Hawks- Phoenix Suns: 129-120

Minnesota Timberwolves- Orlando Magic: 106-108

Oklahoma City Thunder- Charlotte Hornets: 126-106

San Antonio Spurs- New Orleans Pelicans: 113-114

Memphis Grizzlies- Golden State Warriors: 101-121

Houston Rockets-Toronto Raptors: 135-106

Denver Nuggets- Portland Trail Blazers: 120-108

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Toronto Raptors'ı mağlup etti - Son Dakika
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