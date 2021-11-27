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Altaş Denizlispor: 1-1 - Son Dakika

Altaş Denizlispor: 1-1

27.11.2021 15:36
Altaş Denizlispor: 1-1

STAT: Esenyurt Necmi KadıoğluHAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Şener, Cemal AlpayİSTANBULSPOR: Alperen- Oğuzhan, Ologo, Emrecan (Dk. 46 Okan), Ali, Melih (Dk. 89 Cajic), Topalli (Dk. 84 Berkay), Muammer (Dk. 59 Ferhat), Eslem, Ethemi (Dk. 89 Emir Kaan), İbrahimALTAŞ DENİZLİSPOR: Stachowiak- Hakan (Dk.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Şener, Cemal AlpayİSTANBULSPOR: Alperen- Oğuzhan, Ologo, Emrecan (Dk. 46 Okan), Ali, Melih (Dk. 89 Cajic), Topalli (Dk. 84 Berkay), Muammer (Dk. 59 Ferhat), Eslem, Ethemi (Dk. 89 Emir Kaan), İbrahimALTAŞ DENİZLİSPOR: Stachowiak- Hakan (Dk. 89 Onazi), Oğuz, Schwechlen, Özer, Aissati, İlhan (Dk. 73 Asım), Gökhan (Dk. 73 Okan), Muhammed, Ömer, Mayi (Dk. 57 Mustafa)GOLLER: Dk. 68 Melih (İstanbulspor), Dk. 81 Ömer (Altaş Denizlispor)SARI KARTLAR: Alperen, Emrecan, Oğuzhan (İstanbulspor), Ömer, Muhammed, Onazi (Altaş Denizlispor)Spor Toto 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Altaş Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 68'inci dakikada Melih kaydederken, deplasman ekibinin golü ise 81'inci dakikada Ömer'den geldi.

- İstanbul
Altaş Denizlispor: 1-1
Altaş Denizlispor: 1-1
Altaş Denizlispor: 1-1

Denizlispor, Murat Şener, Cihan Aydın, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altaş Denizlispor: 1-1 - Son Dakika Spor


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