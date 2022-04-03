Altaş Denizlispor: 1-5 - Son Dakika
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Altaş Denizlispor: 1-5

03.04.2022 15:41
Altaş Denizlispor: 1-5

STAT: Kocaeli HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Cemal Alpay (xx), Burak Cansız (xx) KOCAELİSPOR: İsmet (x), Mehmet Taş (x)(Dk.39 Kubilay x), Musa (xx), Mandjeck (xx), Kolovos (x)(Dk.57 Samed Ali xx), Gueye (xx), Pereira (xx)(Dk.

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Turgut Doman (xx), Cemal Alpay (xx), Burak Cansız (xx)

KOCAELİSPOR: İsmet (x), Mehmet Taş (x)(Dk.39 Kubilay x), Musa (xx), Mandjeck (xx), Kolovos (x)(Dk.57 Samed Ali xx), Gueye (xx), Pereira (xx)(Dk.73 Diop x), Mehmet Yılmaz (xx)(Dk73 Rasheed x), Mazlum (x), Kerem Can (x), Benhur (x) ALTAŞ DENİZLİSPOR: Abdulkadir (xx), Hakan (xx), Mustafa (xxx)(Dk.77 Asım x), Aissati (xxx)(Dk.77 Bünyamin x), Schwechlen (xx), Gökhan (xx), Emre (xx)(Dk.73 Lopes x), Muhammed (xx), Kevin Mayi (xxx)(Dk.83 Erdal x), Ömer (xxx), Djedje (xx)(Dk.84 Muhammet x) GOLLER: Dk.43 Pereira (Kocaelispor) - Dk.29,Dk.68 Kevin Mayi, Dk.49, Dk.69 Mustafa, Dk.89 Ömer (Altaş Denizlispor) SARI KARTLAR: Dk.67 Mazlum, Dk.76 Kerem Can (Kocaelispor) - Dk.45 Emre, Dk.90 Erdal (Altaş Denizlispor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 30. haftasında Kocaelispor, sahasında Altaş Denizlispor'a 5 - 1 mağlup oldu. 29'uncu dakika Kocaelispor'dan Mazlum'un orta sahada kaptırdığı top sonrası hızlı atağa çıkan Denizispor Kevin Mayi sol çaprazdan yaptığı plase vuruşu sonrası topu ağlara gönderdi: 0-1.43'ncü dakika Kocaelispor orta sahasında başlayan atakta Pereira ceza sahası dışında sağ çaprazda topla buluştu. Kaleye plase bir vuruş gönderen Pereira skoru eşitledi: 1-1. 49'uncu dakikada sol kanattan topu taşıyan Gökhan Süzen, ceza sahasına yaptığı ortayla topu Mustafa ile buluşturdu. Mustafa'nın vurduğu şut ağlarla buluştu: 1-2.68'inci dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruş sonrasına yaşanan karambolde Kevin Mayi topla buluştu. Kaleye sert bur vuruş gönderen Mayi pozisyonu gole çevirdi: 1-3 69'uncu dakikada santra vuruşu kullanan Kocaelispor atağa çıkarken topu kaybetti. Kontra atakla hızlı gelen Altaş Denizlispor'dan Mustafa düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-4

89'uncu dakikada Kocaelispor kalecisi İsmet'in önde olduğunu gören Ömer uzaklardan vurduğu şut ile topu ağlara gönderdi: 1-5


- İzmitkocaeli
Altaş Denizlispor: 1-5
Altaş Denizlispor: 1-5
Altaş Denizlispor: 1-5
Altaş Denizlispor: 1-5
Altaş Denizlispor: 1-5
Altaş Denizlispor: 1-5
YORUMLAR
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Denizlispor, Mehmet Taş, Kerem Can, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altaş Denizlispor: 1-5 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altaş Denizlispor: 1-5 - Son Dakika
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