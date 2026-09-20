Altay, 10 kişi kaldığı ev maçında Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenildi - Son Dakika
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Altay, 10 kişi kaldığı ev maçında Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenildi

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Altay, 10 kişi kaldığı ev maçında Gemlik Sümerbey\'e 2-1 yenildi
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3'üncü Lig 2'nci Grup 3'üncü hafta maçında Altay, evinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 yenildi. Oktay'ın 56'ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Altay, ilk yenilgisini alırken 3'te 3 yapan Gemlik Sümerbey 9 puana ulaştı.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Deniz Güven, Muhammet Nuri Kuzu, Ümit Ayhan

ALTAY: Ulaş – Anıl Serhan (Dk. 82 Sani), Arif, Ahmet Yakup (Dk. 73 Yunus Efe), Nurullah Efe, Osman (Dk. 62 Özay), Oktay, Salih (Dk. 62 İsa Toygar), Ali (Dk. 82 Efe Pehlivan), Mehmet Nur (Dk. 90+1 Sefa), Onur

GEMLİK SÜMERBEY: Taha - Vural (Dk. 38 Talha), Ahmet, Burak Büyükkaya, Serhan, Arda (Dk. 80 Halil İbrahim), Muhammet Mirac (Dk. 71 Mustafa), Yusuf, Burak Özdemir (Dk. 89 Habil), Mehmet Küçükdurmuş (Dk. 89 Ali Eray), Mehmet Emin Güneş (Dk. 71 Muzaffer)

GOLLER: Dk. 9 Salih (Altay), Dk. 5 Muhammet Miraç, Dk. 39 Ahmet (Gemlik Sümerbey)

KIRMIZI KART: Dk. 56 Oktay (Altay)

SARI KARTLAR: Oktay, Onur (Altay), Serhan (Gemlik Sümerbey)

3'üncü Lig 2'nci Grup 3'üncü hafta mücadelesinde Altay evinde Gemlik Sümerbey'e 2-1 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini 5'inci dakikada Muhammet Miraç, 39'uncu dakikada Ahmet atarken, Altay'ın golünü 9'uncu dakikada Salih kaydetti. Ev sahibi ekipte Oktay, 56'ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla 3'te 3 yapan Gemlik Sümerbey 9 puana ulaşırken, ilk yenilgisini alan Altay 2 puanda kaldı.

5'inci dakikada konuk ekip atağında sağ çizgiye inen Burak Özdemir'in ceza sahasına ortasında arka direkte Muhammet Miraç kafayla topu filelere gönderdi: 0-1.

9'uncu dakikada Altaylı Mehmet Nur rakibinden sıyrılarak sağdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun yerden ortasında arka direkteki Salih, müsait pozisyonda meşin yuvarlığı ağlara gönderdi: 1-1.

39'uncu dakikada Muhammet Miraç'ın sağdan kullandığı kornerde, ön direkteki Ahmet kafayla fileleri sarstı: 1-2.

İlk yarı Gemlik Sümerbey'in 2-1 üstünlüğüyle kapandı.

İkinci yarıda iki takımın atakları sonuç vermeyince Gemlik temsilcisi müsabakayı 2-1 galip tamamladı.

Kaynak: DHA
FutbolSporSon Dakika

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