Altay, 24Erzincanspor ile 7 yıl sonra karşılaşacak

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Beyaz Grup'ta sezonun ilk maçında pazar günü evinde 24Erzincanspor'la karşılaşacak Altay, rakibiyle 7 yıl aradan sonra karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de birbirlerine rakip olmuştu. O sezon ilk yarıda İzmir'de oynanan maçı siyah-beyazlılar Murat Uluç'un golleriyle 2-0 kazanırken, 14 Ocak 2017'de Erzincan'da oynanan randevuda Altay, Abdülkadir Akyıldız'ın golüyle 1-0 galip geldi.

O yıl normal sezonu 2'nci sırada tamamlayan Altay adını Play-Off'a yazdırıp, yarı finalde Çorum Belediyespor'u finalde ise seri penaltı vuruşlarıyla Kocaelispor'u yenerek 3'üncü Lig'de kupa kaldırmıştı. Altay'da forma giymeye devam eden 43 yaşındaki santrfor Murat Uluç, şans verilmesi halinde Erzincan ekibi karşısında takımına katkı sağlamaya çalışacak.