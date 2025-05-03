Altay 3-0 Kırklarelispor, Süper Lig'e Veda - Son Dakika
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Altay 3-0 Kırklarelispor, Süper Lig'e Veda

Altay 3-0 Kırklarelispor, Süper Lig\'e Veda

Altay, Kırklarelispor’u 3-0 yenerken, 2. Lig'e veda etti. Maç 34. haftada oynandı.

03.05.2025 17:17
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Nesine 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında Altay, evinde karşılaştığı Kırklarelispor'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibi, ligin son maçında aldığı bu galibiyete rağmen 2. Lig'e veda etti.

Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, Berkay Salman, Batuhan Bıyıklı

Altay: Ulaş Hasan Özçelik (Galip Mendeş dk. 80), Kuban Altunbudak, Yunus Efe Sarıkaya, Salih Oktay, Yusuf Tekin, Özgür Özkaya (Caner Baycan dk. 80), Mehmet Nur Kaymaz (İbrahim Kıravi dk. 80), İsa Toygar Ekinci (Özay Hepgüler dk. 63), Ege Parmaksız (Arda Gezer dk. 63), Onur Efe, Mehmet Onur Yıldız

Teknik Direktör: Gökhan Karaaslan

Kırklarelispor: Erkam Mecit Erginsoy, Bedirhan Özyurt, Emir Miray Köksal, Emre Balkı (Rüzgar Duralı dk. 46), Ertugrul Tuysuz, Hozan Harman, Yücel Candemir, Cemil Devrim, Batın Özden Kemertaş (Berke Can Özsoy dk. 46), Rüzgar Derici, Bilal Ayaz İnel

Teknik Direktör: Ahmet Duman

Goller: Yusuf Tekin (dk. 19), Caner Baycan (dk. 84), Onur Efe (dk. 88) (Altay) - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altay 3-0 Kırklarelispor, Süper Lig'e Veda - Son Dakika

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