Altay 4 Maçlık Üst Üste Mağlubiyet Serisi Yaşıyor

Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki son 4 maçını kaybederek 4 maçlık mağlubiyet serisine imza attı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, 29. hafta mücadelesinde lider Sarıyer'le deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, rakibine 4-1 mağlup olarak üst üste yenilgi sayısını 4'e çıkardı. Daha önceki 3 haftada 1461 Trabzon FK, Adana 01 FK ve Altınordu'ya kaybeden Altay, böylece 4 maçlık mağlubiyet serisine imza attı. Lige kalma hattının 7 puan gerisinde 18 puanda kalan siyah-beyazlılar, birebir rakiplerinin kaybetmesiyle teselli buldu. İzmir ekibinin kümede kalma yarışındaki rakipleri Karaköprü Belediyespor 20, Kepez Spor ise 25 puanla haftayı tamamladı.

Hükmen galibiyet moral verecek

Son haftalarda kötü sonuçlar elde ederek 3 puana hasret kalan Altay, 30. hafta mücadelesinde ligden çekilen Afyonspor'la karşı karşıya gelecek. Böylece hükmen galibiyet elde edecek olan siyah-beyazlılar, puanını 21'e çıkartarak kritik haftalar öncesinde moral bulacak.

İzmir ekibi, bir sonraki maçını ise 12 Nisan Cumartesi günü deplasmanda İnegölspor'la oynayacak. - İZMİR