Altay'a Murat'tan iyi haber - Son Dakika
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Altay'a Murat'tan iyi haber

22.06.2022 11:55
Altay'a Murat'tan iyi haber

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da ismi Pendikspor'la anılan stoper Murat Akça, söylentileri yalanladı.

Spor Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da ismi Pendikspor'la anılan stoper Murat Akça, söylentileri yalanladı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan tecrübeli savunmacı, "Hakkımda çıkan transfer haberleri asılsız ve yalandır. Altay'da 1 yıl daha kontratım bulunmaktadır. Kamuoyuna duyurulur" mesajı paylaşarak yüreklere su serpti. Kadrosunu büyük ölçüde kaybeden ve genç ağırlıklı bir takımla mücadele etmeye hazırlanan siyah-beyazlılar, geçen sezon Süper Lig'de kadro dışı bırakılan Murat Akça'ya son olarak 2 milyon 388 bin TL ödeme yaparak futbolcusunun serbest kalma hakkı kazanmasını engellemişti.


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Denizlispor'da İlhan gitti Denizlispor'da İlhan gitti Son dakika spor: Murat Akça, transfer iddialarını yalanladı Son dakika spor: Murat Akça, transfer iddialarını yalanladı
Kaynak: DHA

Pendikspor, Murat Akça, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'a Murat'tan iyi haber - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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