Altay'a Yatırımcı Geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay'a Yatırımcı Geliyor

Altay, iş insanı Vahdettin Heyal ile prensip anlaşmasına vardı. Devir işlemi bekleniyor.

09.11.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'a talip olan yatırımcının iş insanı Vahdettin Heyal olduğu öğrenildi. Mayıs ayı sonunda yapılan olağanüstü genel kurulda şirketleşme kararı alan ancak yaz döneminde görüştüğü yatırımcılarla anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlıların bu kez el sıkışmaya yakın olduğu belirtildi. Camianın önde gelen isimleri ile Vahdettin Heyal'in dün kulüp tesislerinde bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardığı dile getirildi. Altay'ın Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana süren transfer yasağını kaldırıp güncel borçları ödemeyi vadeden Heyal'in patronu olduğu holdingde yer alan şirketler yurtiçi ve yurtdışında inşaat, ticaret, turizm, lojistik, sağlık, tarım, gıda, danışmanlık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından, "Yarınlar Altay'ın" mesajı paylaştı.

Altay'ın Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Büyük Altaylılar. Bugün kulüp binamızda yurtdışı ve yurtiçi faaliyet gösteren güçlü bir yatırımcı ile ayrıntılı bir görüşme yapıldı. Ticari olarak gizlilik sözleşmesi olması doğaldır ancak camianın bilgisi için süreç açık işleyecektir. Önümüzdeki hafta aktif ve pasiflerin hesaplanması, borçların güncellenmesi gibi konularda da teknik görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde genel kurulun verdiği yetki ile yönetim kurulumuz karşılıklı olarak devir işlemini tamamlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Çoker, devir işleminin yüksek ihtimalle gerçekleşeceğini belirtti. Altay'da önümüzdeki günlerde olağanüstü genel kurul kararı alınıp, futbol şubesinin şirkete devredilmesi için düğmeye basılacak.

Kaynak: DHA

Vahdettin, Ekonomi, Finans, Futbol, Altay, Emlak, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'a Yatırımcı Geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:19 Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu’nun partisi damga vurdu Son seçim anketine Yavuz Ağıralioğlu'nun partisi damga vurdu
11:17 Elektrik ve doğalgazda “çoktan çok, azdan az“ dönemi başlıyor Elektrik ve doğalgazda "çoktan çok, azdan az" dönemi başlıyor
11:01 Çocuk gelini konuk eden Esra Erol’un sorusu programa damga vurdu Çocuk gelini konuk eden Esra Erol'un sorusu programa damga vurdu
09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
15:42 Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü Emekçi bir baba, prenses olmak isteyen kızının hayalini böyle gerçeğe dönüştürdü
15:39 Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti’den çok konuşulacak Arda Güler sözleri Koltuğu sallanan Carlo Ancelotti'den çok konuşulacak Arda Güler sözleri
15:31 MHP’li vekilden TBMM’yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz MHP'li vekilden TBMM'yi karıştıran tehdit: Seni elimden feriştahı gelse alamaz
15:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump’tan ilk isteği Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'tan ilk isteği
15:04 Jennifer Lopez, ’Unstoppable’ filminin Londra Galasında göz kamaştırdı Jennifer Lopez, 'Unstoppable' filminin Londra Galasında göz kamaştırdı
14:58 Salim Güran’ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran’a soruldu Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu
14:42 Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika’ya uyarlandı Dünyaca ünlü güreş organizasyonu Afrika'ya uyarlandı
14:39 Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi Dünya devleri Hakan Çalhanoğlu için sıraya girdi
14:29 Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 13:55:48. #1.13#
SON DAKİKA: Altay'a Yatırımcı Geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.