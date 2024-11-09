Altay'a Yatırımcı Geliyor

Spor

İZMİR'in köklü kulüplerinden Altay'a talip olan yatırımcının iş insanı Vahdettin Heyal olduğu öğrenildi. Mayıs ayı sonunda yapılan olağanüstü genel kurulda şirketleşme kararı alan ancak yaz döneminde görüştüğü yatırımcılarla anlaşma sağlayamayan siyah-beyazlıların bu kez el sıkışmaya yakın olduğu belirtildi. Camianın önde gelen isimleri ile Vahdettin Heyal'in dün kulüp tesislerinde bir araya gelerek prensip anlaşmasına vardığı dile getirildi. Altay'ın Süper Lig'de mücadele ettiği 2021-2022 sezonunun devre arasından bu yana süren transfer yasağını kaldırıp güncel borçları ödemeyi vadeden Heyal'in patronu olduğu holdingde yer alan şirketler yurtiçi ve yurtdışında inşaat, ticaret, turizm, lojistik, sağlık, tarım, gıda, danışmanlık gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteriyor. Vahdettin Heyal, sosyal medya hesabından, "Yarınlar Altay'ın" mesajı paylaştı.

Altay'ın Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Çoker, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Büyük Altaylılar. Bugün kulüp binamızda yurtdışı ve yurtiçi faaliyet gösteren güçlü bir yatırımcı ile ayrıntılı bir görüşme yapıldı. Ticari olarak gizlilik sözleşmesi olması doğaldır ancak camianın bilgisi için süreç açık işleyecektir. Önümüzdeki hafta aktif ve pasiflerin hesaplanması, borçların güncellenmesi gibi konularda da teknik görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde genel kurulun verdiği yetki ile yönetim kurulumuz karşılıklı olarak devir işlemini tamamlayacaktır" ifadelerine yer verdi.

Çoker, devir işleminin yüksek ihtimalle gerçekleşeceğini belirtti. Altay'da önümüzdeki günlerde olağanüstü genel kurul kararı alınıp, futbol şubesinin şirkete devredilmesi için düğmeye basılacak.