Altay, Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu

Spor

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

5. dakikada Yepie Yepie'den pası alan Dabo rakip yarı alanın ortalarını top ile geçer geçmez uzaklardan kaleyi yokladı. Savunmada Kuban'ın sırtına çarpan top yön değiştirince kaleci Ozan ters ayakta yakalandı. Ozan'ı yanıltan top ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada sağ kanattan gelişen hücumda Harun'dan pası alan Yepie Yepie ceza sahası yayında olan Fernandes'e pasını verip ceza alanına koşusuna başladı. Topa ilk dokunuşunu yapan Fernandes, savunma arkasına top isteyen Yepie Yepie'ye pasını verdi. Yepie Yepie çapraz pozisyonda sol ayağının içi ile vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ozan bu topa müdahale etti ancak yeterli olmadı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

55. dakikada Altay'da sağ kanattan yapılan ortayı Yusuf penaltı noktasına doğru indirdi. Mehmet sekerek gelen topa sol ayağının üzeri ile vurdu ancak isabet sağlayamadı.

61. dakikada hızlı gelişen Altay hücumunda ceza sahası yayı içinde topla buluşan Deniz sağ ayağı ile vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top az farkla sağ direğin yanından kornere çıktı.

Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Serdar Osman Akarsu

Altay: Ozan Evrim Özenç, Kuban Altunbudak, Salih Sarıkaya (Onur Efe dk. 78), Yusuf Tekin (Sefa Özdemir dk. 69), Özgür Özkaya, Enes Öğrüce, Mehmet Gündüz, Enes Yetkin (Nurettin Küçükdeniz dk. 46), Tugay Gündem, Eren Erdoğan, Deniz Kadah

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Mehmet Onur Yıldız, Emre Tangeldi, Salih Oktay, Murat Berkan Demir, Arda Gezer, Murat Uluç

Teknik direktör: Cüneyt Biçer

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Fatih Kurucuk, Ferhat Katipoğlu, Kubilay Aktaş, Harun Alpsoy, Mehmet Taş, Abdoulaye Dabo (Oumar Diakite dk. 78), Samuel Yepie Yepie (Devran Şenyurt dk. 84), Amadou Ciss, Junior Fernandes (Metehan Altunbaş dk. 78)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Jordan Lukaku, Evren Korkmaz, Hıdır Aytekin, Burhan Tuzun, Rashad Muhammed

Teknik direktör: Kemal Kılıç

Goller: Dabo (dk. 5), Yepie Yepie (dk. 30) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Öztürk, Harun Alpsoy (Adanaspor), Kuban Altunbudak, Enes Öğrüce, Tugay Gündem, Eren Erdoğan (Altay) - İZMİR