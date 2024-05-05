Altay, Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay, Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu. Altay'ın gol yollarında etkili olamadığı maçta Adanaspor, Dabo ve Yepie Yepie'nin golleriyle galip geldi.

05.05.2024 18:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında Altay, sahasında karşılaştığı Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

5. dakikada Yepie Yepie'den pası alan Dabo rakip yarı alanın ortalarını top ile geçer geçmez uzaklardan kaleyi yokladı. Savunmada Kuban'ın sırtına çarpan top yön değiştirince kaleci Ozan ters ayakta yakalandı. Ozan'ı yanıltan top ağlarla buluştu. 0-1

30. dakikada sağ kanattan gelişen hücumda Harun'dan pası alan Yepie Yepie ceza sahası yayında olan Fernandes'e pasını verip ceza alanına koşusuna başladı. Topa ilk dokunuşunu yapan Fernandes, savunma arkasına top isteyen Yepie Yepie'ye pasını verdi. Yepie Yepie çapraz pozisyonda sol ayağının içi ile vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ozan bu topa müdahale etti ancak yeterli olmadı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

55. dakikada Altay'da sağ kanattan yapılan ortayı Yusuf penaltı noktasına doğru indirdi. Mehmet sekerek gelen topa sol ayağının üzeri ile vurdu ancak isabet sağlayamadı.

61. dakikada hızlı gelişen Altay hücumunda ceza sahası yayı içinde topla buluşan Deniz sağ ayağı ile vuruşunu yaptı. Savunmaya da çarpan top az farkla sağ direğin yanından kornere çıktı.

Hakemler: Erkan Özdamar, Özgür Ertem, Serdar Osman Akarsu

Altay: Ozan Evrim Özenç, Kuban Altunbudak, Salih Sarıkaya (Onur Efe dk. 78), Yusuf Tekin (Sefa Özdemir dk. 69), Özgür Özkaya, Enes Öğrüce, Mehmet Gündüz, Enes Yetkin (Nurettin Küçükdeniz dk. 46), Tugay Gündem, Eren Erdoğan, Deniz Kadah

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Mehmet Onur Yıldız, Emre Tangeldi, Salih Oktay, Murat Berkan Demir, Arda Gezer, Murat Uluç

Teknik direktör: Cüneyt Biçer

Adanaspor: Ferhat Kaplan, Hüseyin Öztürk, Fatih Kurucuk, Ferhat Katipoğlu, Kubilay Aktaş, Harun Alpsoy, Mehmet Taş, Abdoulaye Dabo (Oumar Diakite dk. 78), Samuel Yepie Yepie (Devran Şenyurt dk. 84), Amadou Ciss, Junior Fernandes (Metehan Altunbaş dk. 78)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Jordan Lukaku, Evren Korkmaz, Hıdır Aytekin, Burhan Tuzun, Rashad Muhammed

Teknik direktör: Kemal Kılıç

Goller: Dabo (dk. 5), Yepie Yepie (dk. 30) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Hüseyin Öztürk, Harun Alpsoy (Adanaspor), Kuban Altunbudak, Enes Öğrüce, Tugay Gündem, Eren Erdoğan (Altay) - İZMİR

Kaynak: İHA

Adanaspor, Trendyol, Altay, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:55 Canlı Anlatım Kritik maçta ilk düdük çaldı Canlı Anlatım! Kritik maçta ilk düdük çaldı
17:30 Şırnak sele teslim olmadı Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti Şırnak sele teslim olmadı! Gelin arabası suyun içinde ilerledi, kıraathanede oyun devam etti
17:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile aramızda hiçbir sorun yok
15:08 Türk futbolunda gerilim tırmanıyor TFF’den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a yanıt gecikmedi Türk futbolunda gerilim tırmanıyor! TFF'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yanıt gecikmedi
14:32 Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor Kahire de ateşkes yine çıkmaza girdi! Hamas da Netanyahu da geri adım atmıyor
18:47 Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun’u ıslıkladı Galatasaraylı taraftarlar, Bülent Uygun'u ıslıkladı
17:20 Aralarında sorun mu var Kadroya alınmayan Bonucci’den şaşırtan paylaşım Aralarında sorun mu var? Kadroya alınmayan Bonucci'den şaşırtan paylaşım
17:09 İstanbul’da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü İstanbul'da market sahibi meyve çalan hırsızı sokak ortasında tekme tokat dövdü
17:00 Fenerbahçe’nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu
16:38 Kadınlar Süper Ligi’nde şampiyon Galatasaray oldu Kadınlar Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu
16:38 Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti Fabrika forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti
15:02 CHP’li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı İstanbul Emniyeti’nden de açıklama geldi CHP'li Murat Bakan dizide kullanılan silahları gerçek sandı! İstanbul Emniyeti'nden de açıklama geldi
14:57 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kamuda tasarrufta tüm kesimler elini taşın altına koymalı
14:51 Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu Lüks villada sır ölüm: 17 yaşındaki genç havuzda boğuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2024 19:06:54. #1.13#
SON DAKİKA: Altay, Adanaspor'a 2-0 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement