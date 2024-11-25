Altay, Afyonspor\'u 1-0 Mağlup Ederek 10 Maç Sonra Kazandı

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Altay, TFF 2. Lig Beyaz Grup'taki 13. hafta mücadelesinde Afyonspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek 10 maçlık aradan sonra galibiyet almayı başardı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 13. haftasında Altay, Afyonspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. İzmir ekibi, kendisi gibi zor zamanlardan geçen ve sadece 1 puanı bulunan rakibini 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Siyah-beyazlıların tek golünü ise 36 yaşındaki orta saha oyuncusu Ceyhun Gülselam attı. Bu galibiyetle birlikte Altay, 10 maçlık aradan sonra kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, son galibiyetini ligin 2. haftasında yine bir deplasman maçı olan Sincan Belediyesi Ankaraspor karşısında almıştı.

Altay, bir basamak yükseldi

Deplasmanda karşı karşıya geldiği Afyonspor'u mağlup ederek önemli bir 3 puana imza atan Altay, önündeki rakibi olan Karaköprü Belediyespor'un da kaybetmesiyle puanını 8'e yükselterek 16. sıraya yükselmeyi başardı. Düşme hattından kurtulmanın hesaplarını yapan İzmir ekibi, gelecek hafta yine kendisi gibi alt sıralarda bulunan İnegölspor'u konuk edecek. Siyah-beyazlılar, 14. sıradaki rakibini hatasız geçerek düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.

Öte yandan Altay, bu sezon taraftarının önünde galibiyet almayı başaramazken, aldığı iki galibiyeti de dış sahada almayı başardı. - İZMİR