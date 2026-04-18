Altay, Afyonspor'u 2-0 mağlup etti

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Levent Buğra Vartemel, Burak Menteşe, Sabri Üstünel

ALTAY: Ulaş - Yunus Efe, Arif, Sefa, Özgür, Ceyhun (Dk. 62 İsa), Ege, Emre (Dk. 62 Oktay), Mehmet Nur (Dk. 87 Sani), İbrahim (Dk. 34 Caner), Deniz

AFYONSPOR: Yavuz Ulaş - Emir Aktürk, Arda, Mahmut, Emir Berçin (Dk. 46 Emir Arslan) (Dk. 87 Fatih), Ali Eray Bozkurt (Dk. 79 Ömer Latif), Yunus, Utkucan Buğra, Çağdaş, Tolgahan, Eray Sürül

GOLLER: Dk. 37 Özgür, Dk. 90+6 Deniz (Altay)

SARI KARTLAR: Ceyhun, Oktay, Deniz (Altay), Tolgahan, Arda (Afyonspor)

3'üncü Lig 4'üncü Grup son hafta maçında Altay evinde Afyonspor'u 2-0 mağlup ederek kümede kalırken, Afyon temsilcisi Bölgesel Amatör Lig'e düştü. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan müsabakada ev sahibi ekibin gollerini 37'nci dakikada Özgür Özkaya, 90+6'ncı dakikada Deniz Kadah attı.

Altaylı futbolcular maç sonunda büyük üzüntü yaşayan Afyonsporlu futbolcuları teselli etti. İzmir temsilcisi daha sonra kümede kalışını taraftarıyla kutladı. Afyonspor ve Altay taraftarları da müsabaka sonunda centilmence birbirlerine tezahüratlar yaptı. Altay ligi 28 puanla, Afyonspor 22 puanla tamamladı.

16'ncı dakikada ev sahibi ekipten Mehmet Nur, sağdan ceza sahasına girip vurdu fakat kaleci Yavuz Ulaş uzanarak tehlikeyi önledi.

36'ncı dakikada Altay atağında Ege'nin ara pasında topla buluşan Emre soldan ceza sahasına girip vurdu, kaleci Yavuz iki hamlede topa sahip oldu.

37'nci dakikada Altay golü buldu. Sağdan Yunus Efe'nin kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topa ceza sahası dışından Özgür Özkaya gelişine çok sert vurarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.

İlk yarı Altay'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

57'nci dakikada Afyonspor'un soldan kazandığı köşe vuruşunda Mahmut ceza sahasına ortaladı, Yunus'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

59'uncu dakikada Altay etkili geldi. Sağdan Özgür'ün kullandığı kornerde ceza sahası karıştı. Topu önünde bulan Emre'nin vuruşunda savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

82'nci dakikada soldan ceza sahasına giren Altaylı Deniz'in yerden şutunda top savunmaya çarpıp kornere gitti.

90+6'ncı dakikada Altay kontratağında Deniz Kadah kendi yarı sahasında aldığı topla rakip ceza sahasına kadar girip önce kaleciyi, sonra defansı çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-0.

Altay karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.