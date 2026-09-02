Altay, alacağı bulunan stoper Sefa Özdemir ile yeniden anlaşmak için görüşmeye başladı
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Altay, sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki stoper Sefa Özdemir'le yeniden anlaşmak için harekete geçti. Geçmiş yıllardan alacağı bulunan tecrübeli savunma oyuncusunun kendisine kulüp bulamadığı ve İzmir temsilcisine açık kapı bıraktığı öğrenildi. Yönetimin istifa etmesinin ardından kayyım atanmasını bekleyen kulüpte imza yetkisine sahip genel menajer Atakan Atalay'ın Sefa'yı görüşmeye davet ettiği bildirildi.
TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcisi Altay, sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki stoper Sefa Özdemir'le yeniden anlaşmak için harekete geçti. Geçmiş yıllardan alacağı bulunan tecrübeli savunma oyuncusunun kendisine kulüp bulamadığı ve İzmir temsilcisine açık kapı bıraktığı ifade edildi. Yönetimin istifa etmesi üzerine mahkemenin kulübe kayyım atamasını bekleyen Altay'da imza yetkisi bulunan genel menajer Atakan Atalay'ın Sefa'yı görüşmeye davet ettiği bildirildi. Futbola başladığı Galatasaray'da profesyonel olan Sefa, Altay'la mukavele yenilemesi halinde takımdaki 5'inci sezonunu geçirecek. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlı ekipte serbest kalan Ceyhun, Özgür, Yunus Efe gibi isimlerin geleceği belirsiz durumda.
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