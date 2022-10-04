Altay ateşe düştü

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde 0-0 berabere kaldığı Eyüspor'u liderlik koltuğundan indiren Altay, 7'nci hafta sonunda düşme hattına girdi. Dün haftanın kapanış maçında Erzurumspor FK evinde Altaş Denizlispor'u 1-0 mağlup ederek 6 puana ulaşırken, aynı puandaki İzmir temsilcisi averajla 16'ncı sıraya geriledi.
Geçen sezon gelen transfer yasağıyla birlikte Süper Lig'den düşen siyah-beyazlılar, bu sezon 1'inci Lig'de ilk 7 maç sonunda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak tehlikeli bölgede yer buldu. Ligde pazartesi günü Çaykur Rizespor'u konuk edecek Altay, 2'nci galibiyetini alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Altay'da sarı kart cezalısı Björkander forma giyemeyecek.
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