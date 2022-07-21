Altay Başkanı Ayhan Dündar: "Takımda güzel bir hava yakalandı"

Altay Başkanı Ayhan Dündar, yeniden anlaşılan tecrübeli futbolcular ve genç futbolcularla beraber takımda güzel bir hava yakalandığını söyledi. Zor zamanda kulüpte kalmayı tercih eden futbolcularla uzun soluklu planları olduğunu belirten Başkan Ayhan Dündar, kırılmış olan güveni yeniden tesis ettiklerini ifade etti. Altay taraftarına de seslenen Dündar, "Bu sene taraftarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var" dedi.

Geçtiğimiz sezon mali sorunlarla boğuşan ve 18 yıl aranın ardından yükseldiği Süper Lig'den yeniden düşen Altay, Başkan Özgür Ekmekçioğlu'nun istifasının ardından nisan ayında seçime gitmişti.

Kavgalı bir kongrenin ardından aday çıkaramayan Altay'da, seçim bir sonraki kongreye ertelenmiş ve aday çıkmaması halinde kulübün kayyuma devredilmesi gündeme gelmişti. İkinci kongrede adaylığını açıklayan Ayhan Dündar, kulübü kayyuma devredilmekten kurtarmıştı. Göreve başlayalı yaklaşık 2 ay olan Altay Başkanı Ayhan Dündar, kulüpteki son durum, mali tablo, sözleşme imzalanan futbolcular ve kulübün gelecek planları hakkında ilk kez İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulundu.

"Takımda güzel bir hava yakalandı"

Kulüpte yüzlerin güldüğünü söyleyen Başkan Ayhan Dündar, "Moral ve motivasyonumuz üst seviyede. Arkadaşları mutlu görünce bizler de çok keyif alıyoruz. Şu anda kampımız keyifli ve verimli geçiyor. Genç arkadaşlarımızla ve kadromuza yeniden dahil olan oyuncularımızla beraber güzel bir hava yakalandı. Bunun lige sirayet edeceğini düşünüyoruz. Her şey yolunda, çok şükür" dedi.

"Kazımcan'ın satışından gelen para birçok yere harcanıyor"

Genç oyuncu Kazımcan Karataş'ın Galatasaray'a satışından elde edilen gelirin birçok gider kaleminde kullanıldığını belirten Başkan Ayhan Dündar, "Kazımcan'ın satışından gelen para oyuncuların geçmiş dönem alacaklarında da kullanıldı, tesis giderlerinde de. Aslında çift sözleşme gibi bir şey yaptık. Oyuncuların hem geçmiş dönem hem de yeni dönemle alacakları için kullanılacak. Bunun dışında geçmiş dönemde yaşanan ve FIFA'da bulunan ihtilaflı dosyalarımız var. Bu durumda da kaynak olarak kullanılacak. Normal olarak bir kulübün gider bütçesinde ne varsa orada kullanılacaktır" diye konuştu.

"Zor zamanda bu armaya sahip çıkan insanlar bizim için kıymetlidir"

İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ozan Evrim Özenç, Deniz Kadah, Ceyhum Gülselam, Zeki Yıldırım ve Tolga Ünlü gibi futbolcularla sözleşme yenilenmesi hakkında da konuşan Ayhan Dündar, "İbrahim Öztürk ile 5 yıllık sözleşme bile imzalasak bu sorun olmayacaktı. İbrahim Öztürk, 'Önümüzdeki sene kendimi yeterli görmüyorum' derse bile ona antrenörlük için düşündüğümü söyledim. Oynamak isterse sözleşme uzatmakla alakalı bir kaygımız yok. İbrahim bu camianın sembol isimlerinden biri oldu. Çok düzgün ve karakterli biri. Genç oyunculara çok büyük katkısı var. En zor zamanda takımı yalnız bırakmayan bütün futbolcularımızla uzun soluklu bir düşüncemiz var. Futbol kariyerleri bittikten sonra kulüpte antrenör olarak görmek istiyoruz. Zor zamanda bu armaya sahip çıkan insanlar bizim için kıymetlidir" cümlelerine yer verdi.

"Oyuncuların kırılmış olan güvenini yeniden tesis ettik"

Başkan Dündar, İbrahim Öztürk (1 yıllık) harici tüm futbolcularla 2 yıllık sözleşme imzalanmasına da değinerek, "Kadro planlaması yapılırken yarın ne olacağını kestiremediğiniz durumlarda en azından belli potansiyelde, oluşabilecek sıkıntıları karşılayabilen futbolculara ihtiyacımız vardı. Önümüzdeki sene de kulübün sıkıntı yaşamaması için böyle bir hamle yaptık. O yüzden çoğu oyuncuyla 2 yıllık sözleşme yaptık. Oyuncuların kırılmış olan güvenini yeniden tesis ettik. Şu anda aile ortamı var. Bu sene belirleyici unsurlardan biri de bu ortamı yakalayabilmek. Bunu başardığımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İnsanlar 'transfer yasağı' denince para yatırılırsa bu yasağın kalkacağını düşünüyor"

Sözleşme yenilenen futbolcuların yeni sezonda forma giymesinde herhangi bir problem olmadığını söyleyen Başkan Dündar, şöyle konuştu:

"Sözleşme imzaladığımız futbolcular ihtilaflı bir durum yaşamadık. Sözleşmesi biten futbolcularla alakalı FIFA'nın getirdiği bir yasak yok. O yüzden hepsinin lisansı sezon başında yetişmiş olacak. İnsanlar 'transfer yasağı' denince para yatırılırsa bu yasağın kalkacağını düşünüyor. Ancak bu böyle değil. Biz de transfer cezası var. Ceza olduğu için ne kadar para yatırırsan yatır, o cezayı tamamlamak zorundasınız. O anlamda da ihtilaflı olarak ayrılan futbolcuları takıma geri döndürmek konusunda net olmamakla beraber bazı sıkıntılar var. Bunu nasıl aşabileceğimizi düşünüyoruz. Hukuk kurulu arkadaşlarımız ve FIFA'da tecrübesi olan arkadaşlarımızla istişare ediyoruz. Gelebilecek net ve somut bilgiler ışığında bu sorunun çözülebilir bir seviyede mi yoksa çözülemez bir seviyede mi olacağını göreceğiz."

Üyeliklerin iptali kongreyi etkilemiyor

Olaylı kongre öncesinde kulübe usulsüzce üye yapılan 213 kişinin üyeliğinin iptal edilmesini de yorumlayan Dündar, "Başvuru evrağındaki eksikliklerden kaynaklı yapılan üyeliklerin iptali gerçekleşti. Tabii bu da tekrar herkesin başvuru evraklarıyla beraber başvurması halinde değerlendirmeye alınıp, kulübümüzün tüzüğünde belirtilen üyelik şartlarını yerine getiren kişilerin tekrar kulübe üye olmasın bir sakınca yok. Bu durum son genel kurulu ve etkilemiyor" dedi.

"Bu sene taraftarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var"

Son olarak Altay taraftarlarına seslenen Dündar, "Kombine fiyatlarını özellikle çok düşük tuttuk; çünkü taraftarımız her zaman bizim itici gücümüz. Bu sene taraftarımıza her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızın tamamı tribün havasını solumuş, o duyguyu çok iyi bilen insanlar. Bu anlamda tribünlerin tamamını doldurabilmek adına çok uygun fiyatlarda tuttuk. Zarar noktasında gibi bir şey. Hatta Karşıyaka Başkanımız Tugay Büyükkarcı ve Göztepe eski başkanımız Mehmet Sepil, 'Başkan, kombine fiyatlarını çok düşük tutmuşsun. Bu sefer biz de taraftarımıza açıklama yapmak durumunda kalıyoruz. Altay bu fiyatları verebiliyor da siz niye bu fiyatlara veremiyorsunuz' diye bana takılıyorlar. Diğer takımlarla bizim takımımızın durumu bir değil. Bizim gerçekten 12. gücümüze çok ihtiyacımız var. Bir taraftarın kimlik kartı kombinesidir bence. Kimliksiz dolaşmanın cezası büyük" açıklamasında bulundu. - İZMİR