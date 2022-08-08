Altay'da yeni yönetim, taraftarın takdirini topladı - Son Dakika
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Altay'da yeni yönetim, taraftarın takdirini topladı

08.08.2022 11:32
Altay'da yeni yönetim, taraftarın takdirini topladı

Altay Başkanı Ayhan Dündar ve yönetimi, yaşanılan mali sorunlara ve transfer yasağına rağmen 8 futbolcusuyla yeniden anlaşarak kadrosunu büyük oranda korudu.

Altay Başkanı Ayhan Dündar ve yönetimi, yaşanılan mali sorunlara ve transfer yasağına rağmen 8 futbolcusuyla yeniden anlaşarak kadrosunu büyük oranda korudu. Yeni yönetimin performansı siyah-beyazlı taraftarlardan da takdir topladı.

Geçtiğimiz sezon 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselen Altay, iyi başlangıç yaptığı sezonda üst üste aldığı kötü sonuçlarla ligi 18. sırada bitirerek ve küme düşmüştü. Siyah-beyazlı ekipte kötü sonuçlarla beraber mali sorunlar yaşanmış ve özellikle yabancı futbolculara alacakları ödenememişti. Yaklaşık 6 yıldır kulüp başkanlığı görevini yürüten Özgür Ekmekçioğlu'nun nisan ayında görevini bırakmasının ardından yapılan kongrede Ayhan Dündar, kulübün yeni başkan olmuştu. Yaşanan mali sorunlar sebebiyle birçok yabancı futbolcu kulübe ihtarname çekerken, sözleşmesini tek taraflı feshederek yollarını ayırmıştı. Toplam borcu 400 milyon TL'ye yaklaşan İzmir temsilcisi, FIFA'dan da bir dönemlik transfer yasağı almıştı.

Kadro büyük oranda korundu

Yeni sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek olan Altay, sezon hazırlıklarına altyapısından yetişen genç futbolcularla başlamıştı. Daha sonra Başkan Ayhan Dündar ve yönetimi, ilk olarak geçtiğimiz sezon sözleşmesi sona eren yerli futbolcularla görüşmeler gerçekleştirmişti. Siyah-beyazlılar, yapılan görüşmeler sonucu İbrahim Öztürk, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Tolga Ünlü, Deniz Kadah, Ozan Evrim Özenç ve Zeki Yıldırım ile yeniden anlaştı. Kadrosunda yabancı futbolcu olarak sadece İsveçli stoper Eric Bjönkander'i bulunduran Altay, yollarını ayırdığı diğer yabancı futbolcularla da görüşmelere yapmıştı. Poko, Thiam ve Kappel ile anlaşamayan siyah-beyazlılar, kulüpten yaklaşık 600 bin Euro alacağı bulunan efsane golcüsü Marco Paixao'yu ikna ederek geçtiğimiz cumartesi günü yeniden anlaşma imzaladı. İzmir temsilcisi son olarak geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı İranlı sol bek Mohammad Naderi ile görüşme gerçekleştirdi ve 25 yaşındaki oyuncunun cevabını beklemeye başladı.

Taraftardan yönetime tebrik

Mali sorunlara ve transfer yasağına rağmen Ayhan Dündar başkanlığındaki Altay yönetimi, kadro iskeletini büyük oranda korumayı başardı. Yönetimin bu performansı Altaylı taraftarlardan da takdir gördü. Siyah-beyazlı taraftarlar, kulübün sosyal medya hesaplarına, "Bravo başkanım, kaptanlarımızı geri döndürdünüz", "Bu iş başkana yazar, helal olsun", "Bravo yönetime" şeklinde yazdıkları yorumlarla Başkan Ayhan Dündar'ı ve yönetimini tebrik etti. - İZMİR

YORUMLAR
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Marco Paixao, yeniden Altay'da Marco Paixao, yeniden Altay'da
Kaynak: İHA

İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

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