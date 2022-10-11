Altay Başkanı Dündar: Yol kazaları olur - Son Dakika
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Altay Başkanı Dündar: Yol kazaları olur

11.10.2022 12:32
Altay Başkanı Dündar: Yol kazaları olur

Spor Toto 1'inci Lig'de dün evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilerek düşme hattında kalan Altay'da taraftarlar futbolculardan Ceyhun'a tepki gösterip Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nu istifaya davet ederken, Başkan Ayhan Dündar yol kazası yaşadıklarını belirterek destek çağrısında bulundu.

Spor Toto 1'inci Lig'de dün evinde Çaykur Rizespor'a 2-0 yenilerek düşme hattında kalan Altay'da taraftarlar futbolculardan Ceyhun'a tepki gösterip Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nu istifaya davet ederken, Başkan Ayhan Dündar yol kazası yaşadıklarını belirterek destek çağrısında bulundu. "Bu takımın arkasında durmamız gerekiyor, başka çaremiz yok" diyen Başkan Dündar, "Sadece bu yıl değil, önümüzdeki sene de bu oyuncularla devam edeceğiz. İnanmak, inancı kaybetmemek gerekiyor. Bizi ayakta tutacak şey inancımız. Herkesi bu inanç etrafında birleşmeye davet ediyorum. Takım sonuna kadar mücadele verecek. Her kötü skorda bir şeyleri değiştirmek, yıkıcı eleştirmek sezonun istediğimiz şekilde tamamlanmasına engel olur. Sahip çıkmaktan başka çaremiez yok" şeklinde konuştu.

Alınan mağlubiyetin herkesi üzdüğünü anlatan Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Memnun olmayan sadece taraftar değil, teknik ekip de idareci de futbolcu da memnun değil. Herkesi üzen bir durum. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. Galibiyet olduğu gibi mağlubiyet de olacak. Takım bir hedefi var, bu değişmiş değil. Hedef doğrultusunda devam ediyoruz. Geçen hafta Eyüpspor karşısında galibiyeti kaçırdık, bu hafta yenildik. Haftaya Manisa'yı yenersin. Dün çok kritik oyuncuların olmayışı, sahada tecrübe edinmemiş 6-7 gencin olması futbolcularda tedirginlik yaratmış olabilir. Eksik sayısı 2'nin üstüne çıktığında takımın gücünde eksilme oluyor. İlk yarının uzatmalarında yediğimiz gol olmasa daha dirençli bir oyun olacaktı. Tecrübe anlamında kırılgan bir oyuncu grubu vardı. Bu da sonuca yansıdı" yorumu yaptı.

"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"Maçları aynı zamanda taraftar kimliğiyle seyrettiklerini anlatan Ayhan Dündar, "Onlarla aynı üzüntüyü yaşıyoruz. Savunmanın merkezinde Eric'in orta sahada Zeki ve Tolga'nın olmayışı bu tür sonuçları doğurabiliyor. Ne olursa olsun Altay sahaya 11 oyuncuyla çıkıyorsa en iyisini vermekle mükelleftir. Futbolun içinde iniş çıkış olabiliyor. Bunları büyük sorunlar haline getirmemeliyiz. İlerleyen haftalar için motivasyona etki etmemesi gerekiyor. İmkanlar belli. Oyuncular da mücadele veriyor. Yol kazaları olur. Bu takım sezonu layık olan şekilde tamamlayacak, kaygım yok. Taraftarımız rahat olsun" diye konuştu."HER OYUNCU ÇOK KIYMETLİ"

Altay'ın yediği ikinci gol öncesi kaptırdığı top ve genel performansı nedeniyle tribünlerden tepki gören Ceyhun Gülselam'a sahip çıkan Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Ceyhun bizim değerli bir oyuncumuz. İnişli çıkışlı graifik olabilir, hata yapabilir. Her bir oyuncumuz kıymetli, Ceyhun da kıymetli. Hepsine ihtiyacımız var, bu bilinçte olmak gerekiyor. Yürüyeceğimiz uzun bir yol var. Oyuncularımız bu sene koşulsuzca maneviyatı hissederse ligi daha iyi yerlerde bitiririz. Bunu başaramazsan iyi yerlere gelemezsin. Ceyhun en güvendiğimiz, takıma en çok katkı sağlayacağını düşünüdüğümüz isimlerden biri. Sahip çıkmak gerekiyor" ifadelerine yer verdi.


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Kaynak: DHA

Sinan Kaloğlu, Rizespor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Başkanı Dündar: Yol kazaları olur - Son Dakika

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