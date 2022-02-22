Üye Girişi
Altay Başkanı Ekmekçioğlu, TFF'ye gidiyor - Son Dakika

Altay Başkanı Ekmekçioğlu, TFF'ye gidiyor

22.02.2022 12:08
Altay Başkanı Ekmekçioğlu, TFF'ye gidiyor

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, hakem hataları konusunda kulübün haklarını savunmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kapısını çalacak.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da başkan Özgür Ekmekçioğlu, hakem hataları konusunda kulübün haklarını savunmak için Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kapısını çalacak. Son olarak deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 yenilen İzmir temsilcisinin başkanı Ekmekçioğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşmek için randevu talebinde bulundu.

Özgür Ekmekçioğlu'nun 13 maddelik bir sunum yaparak Nihat Özdemir'e mağduriyetlerini ileteceği belirtildi. Özdemir'e hakem hatalarından canlarının yandığını dile getirecek Özgür Ekmekçioğlu, lige tutunma mücadelesi verecekleri kalan 12 maç öncesi Merkez Hakem Kurulu'ndan hakem atamaları konusunda dikkatli olmalarını talep edecek.

Kulüpten alınan bilgiye göre Altay Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, TFF Başkanı Özdemir'e şu karşılaşmalarda hakem hatalarına maruz kaldıklarını bildirecek:

1) İkinci yarıdaki Konyaspor maçında ceza sahası dışında sırtı topa dönük Pinares'e elle oynama nedeniyle kırmızı kart ve penaltı.

2) Konyaspor ile ilk yarıda oynanan maçta Bamba'nın ceza sahasında düşürülmesine devam kararı verilmesi.

3) Rizespor maçında Zeki'ye yapılan bariz penaltının çalınmaması.4) Yine aynı oyuncuya orta sahada yapılan ve ayak bileğinin neredeyse kırılmasına neden olacak pozisyona devam kararı verilmesi.5) Kasımpaşa maçında Paixao'nın attığı nizami golün ofsayt nedeniyle iptal edilmesi.6) Aynı maçta Kazımcan'ın hareketine anlamsızca penaltı çalınması.7) Beşiktaş maçında rakip oyuncunun topu elle kesmesine rağmen devam kararı verilmesi.8) Giresun maçında rakibin attığı ve herkese göre ofsayt olan golün VAR kararıyla verilmesi.9) Fenerbahçe maçında ceza sahasında Altaylı oyuncu yüzüne vurularak yere düşürülmesi ve yine devam kararı.10) Alanyaspor maçında rakibin kendi kalesine attığı golde ofsayt kararı verilmesi.11) ZTK Beşiktaş maçında Naderi'ye yapılan harekete penaltı verilmemesi.12) Beşiktaş maçında gole giden Eren Erdoğan'a topu elle kesti diye Altay aleyhine karar verilmesi.

13) Galatasaray maçında rakibin golünün Murat Akça'ya arkadan sert müdahale yapılarak atılması.


- İzmir
YORUMLAR
500
Altay Başkanı Ekmekçioğlu, TFF'ye gidiyor Altay Başkanı Ekmekçioğlu, TFF'ye gidiyor Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesinde karar 28 Şubat'a kaldı Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları ihalesinde karar 28 Şubat'a kaldı TFF'den yayın ihalesi açıklaması TFF'den yayın ihalesi açıklaması

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay Başkanı Ekmekçioğlu, TFF'ye gidiyor - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
12:10 Savaşa bir kala, Rus askerleri Donetsk ve Luhansk'ta! Ukraynalı milletvekili: Tanrım lütfen bu savaşa izin verme!
12:07 Bir kadın cinayeti daha! Boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı okulda öldürdü
12:04 Onun hayatını apartman boşluğunda söylediği şarkılar değiştirdi!
11:55 Devlet Bahçeli İmamoğlu için: Bizim bilmediğimiz bir görevi varsa söyleyin
11:46 Tarkan'ın "Geççek" şarkısına Devlet Bahçeli'den şaşırtan yorum: Elbet geçecek, sorunlar bitecek, salgın geçecek, dertler bitecektir
11:44 Rusya-Ukrayna kriziyle kripto parada 100 milyar dolar buhar oldu
11:33 Alpaslan Öztürk'ün paylaştığı fotoğraf herkesi çıldırttı! Sosyal medya yıkıldı
11:32 Kadın cinayetleri için "idam" isteyen Bahçeli'den enteresan hareket: 6'yı ters çevirince 9'u görürüz! O 9 ışıktır!
11:29 Dünya basını Ukrayna'nın kararı için: Putin kan dökülecek dedi ve savaşın yolunu açtı
11:16 Rusya ile Ukrayna savaşırsa, Türkiye'de ekmek fiyatları fırlayacak! Uzmanlar: 5 TL'yi geçebilir!
Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 12:15:25. #1.13#
SON DAKİKA: Altay Başkanı Ekmekçioğlu, TFF'ye gidiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement