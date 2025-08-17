Altay Bayındır\'ın büyük hatası pahalıya mal oldu

Premier Lig'in ilk hafta maçında Manchester United ile Arsenal karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi Arsenal, 1-0'lık skorla kazandı.

ALTAY'IN HATASI PAHALIYA MAL OLDU

Arsenal'e galibiyeti getiren golü 13. dakikada Riccardo Calafiori attı. Bu golde büyük bir hata yapan Altay Bayındır, İngiliz taraftarlar tarafından sosyal medyada yoğun şekilde eleştirildi.

ARSENAL 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Arsenal, lige iyi bir başlangıç yaparak 3 puanı aldı. Manchester United ise ilk haftayı puan alamadan kapattı. Ligin bir sonraki maçında Arsenal, sahasında Leeds United ile karşılaşacak. Manchester United, deplasmanda Fulham'a konuk olacak.