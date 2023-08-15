Taraftarın istenmeyen adam ilan ettiği Altay Bayındır'ın gönlünde MLS var - Son Dakika
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Taraftarın istenmeyen adam ilan ettiği Altay Bayındır'ın gönlünde MLS var

Son Güncelleme: 15.08.2023 15:13

Fenerbahçe'nin kalecisi Altay Bayındır'ın MLS'te oynamak istediği iddia ediliyor. Ancak transfer tahtasının kapanması sonrası MLS'e gidemeyen Bayındır, Avrupa'dan da beklediği teklifi alamadı.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasını 2-1 kazanan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, yediği gol nedeniyle çok tartışıldı. Geçen sezon da Fenerbahçelilerin hedefinde olan milli eldivenin gönlünde MLS'te oynamak olduğu iddia edildi.

AVRUPA'DAN BEKLEDİĞİ TEKLİFİ ALAMADI

Akşam'da yer alan haberde; Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Altay Bayındır'ın MLS'te oynamak istediği iddia edildi. ABD'de transfer tahtasının kapanması sonrası MLS gidemeyen milli eldiven, Avrupa'dan da beklediği teklifi alamadı.

BEDELSİZ GÖNDERİLEBİLİR

Gaziantep FK maçı sonrası taraftar tepkisinin daha da şiddetlenmesi ve taraftar tepkisinden endişe eden Fenerbahçe yönetiminin, Altay'ı bedelsiz bile gönderebileceği konuşuluyor.

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Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Taraftarın istenmeyen adam ilan ettiği Altay Bayındır'ın gönlünde MLS var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftarın istenmeyen adam ilan ettiği Altay Bayındır'ın gönlünde MLS var - Son Dakika
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