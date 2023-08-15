Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Gaziantep FK karşılaşmasını 2-1 kazanan Fenerbahçe'de kaleci Altay Bayındır, yediği gol nedeniyle çok tartışıldı. Geçen sezon da Fenerbahçelilerin hedefinde olan milli eldivenin gönlünde MLS'te oynamak olduğu iddia edildi.
Akşam'da yer alan haberde; Fenerbahçe'de istenmeyen adam ilan edilen Altay Bayındır'ın MLS'te oynamak istediği iddia edildi. ABD'de transfer tahtasının kapanması sonrası MLS gidemeyen milli eldiven, Avrupa'dan da beklediği teklifi alamadı.
Gaziantep FK maçı sonrası taraftar tepkisinin daha da şiddetlenmesi ve taraftar tepkisinden endişe eden Fenerbahçe yönetiminin, Altay'ı bedelsiz bile gönderebileceği konuşuluyor.
Son Dakika › Spor › Taraftarın istenmeyen adam ilan ettiği Altay Bayındır'ın gönlünde MLS var - Son Dakika