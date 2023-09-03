Altay Bayındır, Manchester United'ın 1 numarası oldu - Son Dakika

Altay Bayındır, Manchester United'ın 1 numarası oldu

Altay Bayındır, Manchester United\'ın 1 numarası oldu
Son Güncelleme: 03.09.2023 16:50

Premier Lig devi Manchester United, yeni transferlerinin forma numaralarını duyurdu. Fenerbahçe'den transfer edilen milli eldiven Altay Bayındır, yeni takımında da 1 numaralı formayı giyecek.

İngiltere Premier Lig devi Manchester United, aralarında Altay Bayındır'ın da bulunduğu yeni transferlerinin forma numaralarını duyurdu. İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre Altay Bayındır, 1 numaralı formayı giyecek. 25 yaşındaki eldiven Fenerbahçe'de de aynı numarayı taşıyordu.

1 NUMARALİ FORMAYI GİYECEK

Manchester United'ın duyurusunda Altay için, "United'ın büyük yıldızları David De Gea, Peter Schmeichel ve çocukluk idolü Edwin van der Sar gibi isimlerle birlikte aynı numarayı giyecek" ifadeleri kullanıldı.

Altay Bayındır, Manchester United'ın 1 numarası oldu

ALTAY'IN MALİYETİ

25 yaşındaki başarılı file bekçisi, 5 Milyon euro bonservis bedeli karşılığında İngiliz ekibine transfer oldu. Fenerbahçe, oyuncunun sonraki satışından %20 pay ve satış bedelinin 10 Milyon Euro'yu geçmesi halinde +1 Milyon Euro daha pay alacak.

Altay Bayındır, Manchester United'ın 1 numarası oldu

Manchester United, Altay Bayındır, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay Bayındır, Manchester United'ın 1 numarası oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altay Bayındır, Manchester United'ın 1 numarası oldu - Son Dakika
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