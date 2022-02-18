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Altay, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Altay, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

18.02.2022 15:04
Altay, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

Altay, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Altay, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay, yarın saat 19.00'da Beşiktaş'ın konuğu olacak. Karşılaşma öncesinde İzmir temsilcisi, bugün yaptığı son antrenman ile hazırlıklarını tamamladı. Öğle saatlerinde Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma çalışmalarının ardından top kapma ve taktik çalışma yaparak antrenmanı tamamladı.

Antrenmanın ardından Altay kafilesi, İstanbul'a gitmek üzere Adnan Menderes Havalimanı'na hareket etti. - İZMİR

Altay, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı
Altay, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı

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Spor Toto Süper Lig, Beşiktaş, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altay, Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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