Altay, Beykoz Anadoluspor ile Maça Hazır

Spor

İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Sincan Belediyespor'u 2-1 yenip kümede kalma yolunda umutlandıktan sonra geçen hafta deplasmanda Kastamonuspor'a 4-0 yenilerek fren yapan Altay yarın evinde Beykoz Anadoluspor'la kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak 21'inci hafta maçını Ahmet Resuloğlu yönetecek. Müsabakanın biletleri maraton ve misafir tribünü 130, numaralı 275, VIP 650 ve 1000 TL olarak belirlendi. Öğrenci ve kadınlar stat gişelerinden biletleri maraton 65, numaralı 135 TL'den alabilecek.

Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezaları sona eren Murat Uluç, Murat Berkan Demir, Yunus Efe bu hafta takımdaki yerlerini alabilecek. Geçen hafta hasta olmaları nedeniyle görev yapamayan Yusuf ve Caner ile sakatlıktan çıkan Mehmet Nur'un da kadroda yer alması bekleniyor. Ligde 11 puanla 17'nci sırada düşme hattında yer alan Altay, 31 puanla 8'inci basamakta yer alan Play-Off yarışındaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Beykoz Anadoluspor 2-1 kazanmıştı.