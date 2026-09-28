Altay, Bucaspor 1928'i 2-1 yendi; Üzümcü galibiyeti Altay camiasına armağan etti - Son Dakika
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Altay, Bucaspor 1928'i 2-1 yendi; Üzümcü galibiyeti Altay camiasına armağan etti

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Altay, Bucaspor 1928\'i 2-1 yendi; Üzümcü galibiyeti Altay camiasına armağan etti
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Altay, TFF 3. Lig 2. Grup 4. haftasında deplasmanda Bucaspor 1928'i 2-1 yenerek 3 puanı aldı. Teknik direktör Tuna Üzümcü, galibiyeti Büyük Altay camiasına armağan ederken oyuncularıyla gurur duyduğunu ve maç maç üzerine koyarak takımı geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, Bucaspor 1928 galibiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulunurken, elde edilen 3 puanı Büyük Altay camiasına armağan etti.

Altay, TFF 3. Lig 2. Grup'taki 4. hafta mücadelesinde deplasmanda Bucaspor 1928 ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrılmayı başardı. Karşılaşmanın ardından Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, mücadeleye dair önemli açıklamalarda bulundu. Üzümcü, galibiyeti Büyük Altay camiasına armağan ettiklerini belirtirken, maç maç üzerine koyarak hem oyunu hem de takımı geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

"Kazandığımız için mutluyuz"

Oyuncularıyla gurur duyduğunu vurgulayan Altay Teknik Direktörü Tuna Üzümcü, "Hafta boyunca oyuncularımızla bu tür maçların havasının her zaman farklı olduğunu konuştuk. Sahada doğru işler yapacağımıza, mücadeleden bir an olsun vazgeçmediğimiz sürece karşılığını alacağımıza inanıyorduk. Çalışmalarımızı da buna göre yaptık. Bucaspor 1928'e karşı hangi şartta olursa olsun oyunun içinde kalan, mücadeleden vazgeçmeyen ve sonuna kadar birbirine inanan bir takım vardı. Oyuncularımızın ortaya koyduğu karakter ve mücadele benim için çok kıymetli. Kazandığımız için mutluyuz ancak skor daha farklı da olabilirdi. Değerlendiremediğimiz pozisyonlarımız var. Bunların hepsinden ders çıkaracağız. Çünkü bizim için sadece kazanmak değil, oynadığımız her maçtan ve her dakikadan bir şey öğrenerek daha iyi bir takım haline gelmek önemli. Bu sezon en çok istediğimiz şeylerden biri, bu genç takımın kazanma kültürünü oluşturması ve kaybetmemeyi bir alışkanlık haline getirmesi. Bunun bir günde olmayacağını biliyoruz. Hafta hafta, maç maç üzerine koyarak oyunumuzu ve takımımızı geliştirmeye devam edeceğiz. Bu galibiyet Büyük Altay camiasına armağan olsun. Burada bizimle olamasa bile iyi dileklerini ve desteğini kalbimizde hissettiğimiz Büyük Altay taraftarına teşekkür ediyorum. Biz mücadele etmeye sonuna kadar devam edeceğiz. Bu çocuklara inanmaya, güvenmeye ve onlara sımsıkı sarılmaya devam edelim. Çünkü onların buna ihtiyacı var. Altay'ın da bu çocuklara ihtiyacı var" diye konuştu.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuTuna ÜzümcüBucasporSporSon Dakika

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