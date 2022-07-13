Altay, Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Altay, Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesini uzattı

13.07.2022 23:12
Altay, Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesini uzattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen 34 yaşındaki oyuncu Ceyhun Gülselam ile yeniden anlaştı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay, geçen sezon siyah-beyazlı formayı giyen 34 yaşındaki oyuncu Ceyhun Gülselam ile yeniden anlaştı.

Altay Kulübünden yapılan açıklamada, Ceyhun Gülselam'la 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bir sezondur formamızı başarıyla giyen tecrübeli futbolcumuz Ceyhun Gülselam 2 yıl daha bizimle.

Ceyhun Gülselam, başkanımız Ayhan Dündar ile Afyon'da bir araya gelerek kendisini yeniden siyah beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni sezonda da formamızı giyecek olan futbolcumuza başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Ceyhun Gülselam, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay, Ceyhun Gülselam'ın sözleşmesini uzattı - Son Dakika

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