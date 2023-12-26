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Altay'da 7 futbolcu serbest kalma hakkı için ihtarname gönderdi - Son Dakika
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Altay'da 7 futbolcu serbest kalma hakkı için ihtarname gönderdi

Altay'da 7 futbolcu, kulüpten alacaklarının ödenmemesi halinde serbest kalma hakkı kazanacağını belirterek ihtarname gönderdi. Transfer yasağı bulunan kulüp, futbolculara ödeme yapabilmek için kaynak arayışına girdi.

Altay\'da 7 futbolcu serbest kalma hakkı için ihtarname gönderdi
26.12.2023 - 12:14,  Güncelleme: 12:20
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1'inci Lig'de Teknik Direktör Yusuf Şimşek yönetiminde ilk yarının son 2 maçında Adanaspor (D) ve Ankara Keçiörengücü'nü yenerek devreye son sırada ancak moralli giren Altay'da 7 futbolcunun kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi. Kulüpten alacakları olan isimlerden Marco Paixao, Ceyhun Gülselam, Tolga Ünlü, Özgür Özkaya, Sefa Özdemir, Salih Sarıkaya ve Ozan Evrim Özenç'in kısa süre içerisinde ödemeleri yapılmaması halinde serbest kalma hakkı kazanacağı belirtildi.

Transfer yasağı bulunan Altay'da kadroyu korumak isteyen yönetim futbolculara acil ödeme yapmak için kaynak arayışlarını sıklaştırdı. Kurmaylar önümüzdeki günlerde vefa kampanyası düzenleyip camiadan destek almayı planlıyor. İzmir temsilcisinde bir süre önce kulübe ihtarname gönderen oyunculardan sol bek Özgür ve ön libero Ceyhun'un isimleri 3'üncü Lig'de şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka ile santrfor Paixao'nun ismi ise 1'inci Lig ekibi Şanlıurfaspor'la anılıyordu.

Kaynak: DHA
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Ozan Evrim Özenç, Yusuf Şimşek, Altay, Futbol, Finans, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Altay'da 7 futbolcu serbest kalma hakkı için ihtarname gönderdi - Son Dakika
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