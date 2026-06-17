Altay'da Başkan Adayı Yok, Kongre Zamanı - Son Dakika
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Altay'da Başkan Adayı Yok, Kongre Zamanı

Altay\'da Başkan Adayı Yok, Kongre Zamanı
17.06.2026 12:52
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Altay, 26 Haziran'da kongre yapacak; aksi halde kayyum atanma riski var.

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da 11 Mayıs'ta yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmazken, siyah-beyazlıların en geç 19-26 Haziran'da bir kez daha seçime gitmesi gerekiyor. İzmir temsilcisinde 26 Aralık 2025'te yapılan kongrede Başkan Sinan Kanlı, başkan adayı çıkmaması üzerine görevine devam etmişti. Olağanüstü genel kurulda başkan adayı çıkmaması nedeniyle kulübün 6 ay içinde yeni yönetimini belirlemesi gerektiği, aksi halde yönetime kayyum atanma riski bulunduğu ifade edildi. Sinan Kanlı'nın yeniden başkanlığa aday olacağı Altay'da kongre en geç 26 Haziran'da gerçekleşecek. Kanlı, yeni yönetimini şekillendirmeye başladı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Ekonomi, Kayyum, Futbol, Spor, Son Dakika

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