Altay'da Camia Kenetlendi, Düşme Hattından Kurtulma Planları Yapılıyor - Son Dakika
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Altay'da Camia Kenetlendi, Düşme Hattından Kurtulma Planları Yapılıyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Altay, maddi sorunlar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren kadrosunu korumak için camia liderleri bir araya gelerek takıma umut vermeye çalışıyor. Oyunculara yapılacak ödemeler ve gelecekteki hedefler konuşulurken, hazırlık maçı için Somaspor ile karşılaşacaklar.

04.01.2025 12:48
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan ve maddi sorunlar nedeniyle devre arasında kadrosu dağılma tehlikesi yaşayan Altay'da camianın önde gelen isimleri bir araya gelerek takımı ligde tutmanın planlarını yaptı. Siyah-beyazlılarda alacağı bulunan 10'un üzerinde futbolcu kulübe ihtarname gönderirken, Altay'ın sembol isimlerinden Mustafa Denizli ile Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker tesislerde oyuncularla bir araya gelerek takıma, "Her şey güzel olacak" mesajı verdi. İzmir ekibinde futbolculara ikinci yarının ilk haftasındaki Erzincanspor deplasmanına kadar ödeme yapılması için hedefleniyor.

Camianın en önemli isimlerinden İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener'in ev sahipliğinde İzmir Ticaret Odası'nda yapılan toplantıya Mustafa Denizli, Ahmet Taşpınar, Murat Bora Dülger, Ahmet Çoker, Suphi Toros, Cemil Kaya gibi isimlerin katıldığı öğrenildi. Oyunculara yapılması gereken acil ödemeler ve ikinci yarı masraflarını karşılamak için bir araya gelen camia liderleri siyah-beyazlılara umut oldu. Transfer yasağını kaldırma şansı olmayan Altay'da camianın FIFA'dan gelmesi muhtemel 6 puan silme cezasının da önüne geçmeyi planladığı ifade edildi. İlk yarıda 3 puanı silinen Altay, oyuncuların moralini yüksek tutarak kümede kalmayı hedefliyor.

HAZIRLIK MAÇINDA RAKİP SOMASPOR

İkinci yarı hazırlıklarını Gaziemir'deki Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdüren Altay yarın bu tesiste Somaspor'la hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma saat 14.00'te başlayacak. Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan siyah-beyazlı takım, Kırmızı Grup'ta 10'uncu basmakta yer alan Somaspor'u yenerek moral bulmayı hedefliyor.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Futbol, Altay, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da Camia Kenetlendi, Düşme Hattından Kurtulma Planları Yapılıyor - Son Dakika

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