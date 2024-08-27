Altay\'da Deniz Kadah ve Ozan Evrim Özenç\'in sözleşmesinde pürüz kalmadı

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Altay'da aylar önce takıma geri dönen Deniz Kadah ve Ozan Evrim Özenç, ilk kez sosyal medyadan paylaşılan bir fotoğraf karesinde yer aldı. Böylece bu iki oyuncunun sözleşmesinde pürüz kalmadığının mesajı verildi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altay, yeni sezon öncesinde çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Vali Kutlu Aktaş Tesislerinde sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez antrenman yapan siyah-beyazlılar, ilk maçında 1 Eylül Pazar günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda 24Erzincanspor'u konuk edecek.

İzmir ekibinin resmi sosyal medya hesabında yapılan bir paylaşım ise dikkatleri çekti. Aylar önce takıma katılan Deniz Kadah ve Ozan Evrim Özenç, bu zamana kadar herhangi bir antrenman paylaşımında yer almazken, şimdi ise iki oyuncu da çalışma yaptıkları sırada görüntülendi. Böylece 38 yaşındaki golcü Deniz ile 31 yaşındaki file bekçisi Ozan Evrim Özenç'in yeni sezonla birlikte takımın vazgeçilmez isimlerinden olması bekleniyor.

Öte yandan iki oyuncunun da uzun zamandır takımla çalışmalar sırasında görüntü vermesinin sebebinin ödeme sorunları olduğu biliniyordu. - İZMİR