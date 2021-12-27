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Altay'da Erhan yolcu - Son Dakika

Altay'da Erhan yolcu

27.12.2021 11:07
Altay'da Erhan yolcu

SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 16'ncı sırada tamamlayan Altay'da sol kanat Erhan Çelenk'le yolların ayrılması bekleniyor.

SPOR Toto Süper Lig'de ilk yarıyı 18 puanla düşme hattının 1 puan üzerinde 16'ncı sırada tamamlayan Altay'da sol kanat Erhan Çelenk'le yolların ayrılması bekleniyor. Teknik direktör Mustafa Denizli tarafından son 3 haftada oynanan GZT Giresunspor (D), Trabzonspor ve Kasımpaşa (D) maçlarında kadroya alınmayan tecrübeli futbolcunun ara transfer döneminde büyük ihtimalle takımdan ayrılacağı öğrenildi. Erhan için ilk teklifi 1'inci Lig ekiplerinden Kocaelispor'un yaptığı bildirildi.

Siyah-beyazlı formayla geçen sezon 1'inci Lig'de 7 gol 7 asistle oynayan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de 10 maçta 361 dakika görev alıp, 1 gol kaydetti. Erhan, 6'ncı haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanında gole gideceği pozisyonda rakibinin sakatlanması nedeniyle topu taca atarak Fair-Play örneği sergilemişti. Kadro dışı bırakılan sağ bek Tolga Ünlü ile sol kanat Erhan'ın geçen sezon kupa kaldırdıkları İzmir ekibiyle vedalaşması bekleniyor.


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Spor Toto Süper Lig, Spor Toto, Çelenk, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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