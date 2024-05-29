Altay'da futbol şubesinin şirketleştirilmesi için yetki verildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Altay'da futbol şubesinin şirketleştirilmesi için yetki verildi

Altay\'da futbol şubesinin şirketleştirilmesi için yetki verildi

TFF 2. Lig'e düşen Altay'da yapılan olağanüstü toplantıda, futbol şubesinin şirketleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verildi. Genel kurulda yapılan oylamada, Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları AŞ'ye yarışmacı haklarının devri kabul edildi. Toplantıya eski kulüp başkanları ve Mustafa Denizli de katıldı.

29.05.2024 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 2. Lig'e düşen Altay'da futbol şubesinin şirketleştirilmesine yönelik çalışmalar için yapılan olağanüstü toplantıda, yönetim kuruluna şirketleşme yetkisi verildi.

Genel kurul, Atatürk Stadı'ndaki Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İzmir Şubesi'nde gerçekleştirildi. Profesyonel futbol şubesinin yarışmacı haklarının, kulüple bağı olmayan Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları AŞ'ye devrine izin verilmesi için yapılan oylamada 421 kabul, 11 red, 27 çekimser oy çıktı.

Genel kurula eski kulüp başkanlarının yanı sıra Mustafa Denizli de katıldı.

Kaynak: AA

Mustafa Denizli, Futbol, Altay, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da futbol şubesinin şirketleştirilmesi için yetki verildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:29 Fransa, Filistin’i tanıyabileceğini ifade etti Fransa, Filistin'i tanıyabileceğini ifade etti
20:14 Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz’da milletin sırtına sapladın Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zehir zemberek yanıt: O hançeri 15 Temmuz'da milletin sırtına sapladın
18:37 Brezilya, İsrail’in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı Brezilya, İsrail'in Gazze saldırıları nedeniyle büyükelçisini geri çağırdı
15:02 Müdür yardımcısı öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı Müdür yardımcısı öğrencinin üzerine araç sürüp kesici aletle kovaladı
22:55 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: 1 ölü, 10 yaralı
22:55 Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı
22:45 Lig bitti, kavga bitmedi Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı Lig bitti, kavga bitmedi! Galatasaray tesislerini basan Fenerbahçeliler yangın çıkardı
21:57 Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır Fatih Erbakan: Adaletle hükmeden yöneticiye daha büyük sevap yazılır
21:47 Ali Koç’tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran’da kim olduğunu öğreneceksiniz Ali Koç'tan teknik direktör açıklaması: 7 Haziran'da kim olduğunu öğreneceksiniz
21:28 A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım’a gönderildi A Milli Takım aday kadrosunda bulunan Bertuğ Yıldırım, Ümit Milli Takım'a gönderildi
20:49 Aziz Yıldırım, “Fenerbahçe’den alacağım yok“ diyen Ali Koç’a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman
20:26 “Refah’taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı“ sorusuna Blinken’dan kaçamak yanıt "Refah'taki saldırılarda ABD silahı kullanıldı mı?" sorusuna Blinken'dan kaçamak yanıt
19:59 Aziz Yıldırım transferi bitirdi Jose Mourinho imzayı attı Aziz Yıldırım transferi bitirdi! Jose Mourinho imzayı attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 23:45:12. #1.11#
SON DAKİKA: Altay'da futbol şubesinin şirketleştirilmesi için yetki verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement