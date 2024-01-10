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Altay'da futbolcuların antrenman boykotu devam ediyor - Son Dakika
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Altay'da futbolcuların antrenman boykotu devam ediyor

Altay futbol takımı, mali kriz nedeniyle yaşanan ödemelerin yapılmaması üzerine antrenman boykotuna devam ediyor. Takımın başkanlık görevine getirilen Süleyman Özkaral'ın ödeme sözü vermesine rağmen oyuncular, antrenmana çıkmadı. Genç futbolcular ise bireysel olarak salonda çalışmalarını sürdürüyor. Altay yönetimi, acil kaynak arayışına girdi ve birçok futbolcu serbest kalmak için kulübe ihtar çekti.

Altay\'da futbolcuların antrenman boykotu devam ediyor
10.01.2024 - 12:00,
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Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

1'inci Lig'de ilk yarıyı son sırada tamamlayan Altay'da yaşanan mali kriz nedeniyle futbolcuların antrenman boykotuna devam ettiği öğrenildi. Bu sezon ekim ayı başında ve aralık ayı sonunda paraları ödenmeyince iki kez idmana çıkmayan siyah-beyazlı takım, 2024 yılına da krizle başladı. Maddi sorunlar nedeniyle hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren ve son antrenmanını 6 Ocak Cumartesi günü gerçekleştiren İzmir temsilcisinde ilk etapta 7 Ocak Pazar günü antrenman, 8 Ocak Pazartesi günü ise Turgutluspor'la hazırlık maçı oynanması planlandı.

?Ödemeler yapılmayınca pazar antrenmanı yerine oyunculara izin verildi. Pazartesi günü için planlanan özel karşılaşma da iptal edildi. Altay'da hafta başında Murat Pervane'nin yerine yönetim içinden Süleyman Özkaral başkanlık görevine getirildi. Başkan Özkaral ödeme sözü vermesine rağmen dün tesise gelen oyuncular yine idmana çıkmadı. Sadece tesiste kalan genç futbolcuların bireysel olarak salonda çalıştığı öğrenildi. Ligde 15 Ocak Pazartesi günü Şanlıurfaspor'u konuk edecek Altay'da kurmaylar acil kaynak arıyor. Takımdaki birçok futbolcu serbest kalmak için Futbol Federasyonu kanalıyla kulübe ihtar çekmişti.

Kaynak: DHA
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