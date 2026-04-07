Altay'da Genç Forvet Gol Orucunu Bozdu
Altay'da Genç Forvet Gol Orucunu Bozdu

Altay'da Genç Forvet Gol Orucunu Bozdu
07.04.2026 12:31
Altay, İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kalırken, Ünal Kavlak skoru eşitleyerek puan kazandırdı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son olarak evinde kümede kalma savaşındaki rakibi İzmir Çoruhlu FK ile 1-1 berabere kalan Altay'da genç santrfor Ünal Alihan Kavlak, gol orucunu bozdu. Altay'ın henüz 2'nci dakikada 1-0 geriye düştüğü müsabakada 40'ıncı dakikada penaltı kaçıran Ünal, 69'uncu dakikada attığı golle skoru 1-1'e getirerek takımının hayati öneme sahip 1 puanı almasını sağladı.

Siyah-beyazlı formayla toplam gol sayısını 6'ya çıkaran 20 yaşındaki forvet yaklaşık 2 ay sonra gol sevinci yaşadı. Bu karşılaşma öncesi en son 8 Şubat'taki Bornova 1877 randevusunda rakip fileleri sarsan genç golcü, daha sonra oynanan 7 maçta gol atma başarısı gösterememişti. Ünal bu periyotta Tire 2021 FK müsabakasında cezalı olduğu için görev yapamamıştı. Altay'ın en skorer oyuncusu olan genç krampon takımına kümede kalma mücadelesinde önemli katkılar sundu.

Kaynak: DHA

