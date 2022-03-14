Altay'da goller paylaşılıyor - Son Dakika
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Altay'da goller paylaşılıyor

14.03.2022 14:09
Altay'da goller paylaşılıyor

Altay'ın Spor Toto Süper Lig'de attığı 30 golde 13 farklı futbolcunun imzası bulunuyor.

Altay'ın Spor Toto Süper Lig'de attığı 30 golde 13 farklı futbolcunun imzası bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay, son 6 haftada topladığı 11 puanla kümede kalma umutlarını tazeledi. Son 6 maçında 5 kez kalesini gole kapatan siyah-beyazlı ekip, attığı gollerle de çıkışını sürdürdü. 29 hafta sonunda 29 puan toplayan İzmir temsilcisi, ligin 17. sırasında bulunuyor.

13 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı

Ligde şu ana kadar oynadığı 29 maçta 30 gol atan Altay'da, 13 farklı futbolcu gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlılarda Karamoko Bamba 7 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda bulunurken, Fildişili golcüyü 4 golle Ahmed Rayan ve 3'er golle Pinares ile Thaciano takip ediyor.

Altay'lı futbolcuların bu sezonki gol ve asist dağılımı ise şu şekilde:

Karamoko Bamba: 7 gol, 1 asist

Ahmed Rayan: 4 gol, 1 asist

Cesar Pinares: 3 gol, 3 asist

Thaciano Silva: 3 gol, 1 asist

Leandro Kappel: 2 gol, 5 asist

Andre Poko: 2 gol, 1 asist

Marco Paixao: 2 gol

Cebrail Karayel: 1 gol, 3 asist

Martin Rodriguez: 1 gol, 1 asist

Khaly Thiam: 1 gol 1 asist

Deniz Kadah: 1 gol

Eric Bjönkander: 1 gol

Erhan Çelenk: 1 gol (Devre arasında takımdan ayrıldı)

Kazımcan Karataş: 1 asist

Mohammad Naderi: 1 asist

Serge Aka: 1 asist - İZMİR

Altay'da goller paylaşılıyor
Altay'da goller paylaşılıyor
Altay'da goller paylaşılıyor

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Spor Toto Süper Lig, İzmir, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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