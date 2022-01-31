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Altay'da görevden alınan İbrahim Akın tepkili - Son Dakika

Altay'da görevden alınan İbrahim Akın tepkili

31.01.2022 11:25
Altay'da görevden alınan İbrahim Akın tepkili

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da sportif direktörlük görevine son verilen İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile yönetime tepki gösterdi.

SPOR Toto Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altay'da sportif direktörlük görevine son verilen İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile yönetime tepki gösterdi. Kulüpte dönem dönem yapılan yanlışlara sessiz kalmaması nedeniyle işiyle tehdit edildiğini iddia eden İbrahim Akın, "Çünkü Altay menajerlere yem edilemeyecek kadar köklü değerlere sahip bir kulüptür. Bu sene her şey yolunda giderken oyuncularımıza ödemeleri yapılmadı. Takımdaki motivasyona zarar verildi. Geçmişteki hatalı transferlerin, neredeyse hiç forma giymemiş oyunculara ödenen yüksek meblağlı anlaşmaların bedelini Süper Lig'de transfer cezası olarak ödedik" ifadelerine yer verdi.

"Altay'ımızın efsanelerinden biri olan Mustafa Denizli hocayla fotoğraf paylaştığım için başkan ve yönetimden tepki aldım" diyen İbrahim Akın şöyle devam etti:

"Taraftarımızla olan samimiyetim nedeniyle defalarca uyarı aldım, taraftara laf taşımakla suçlandım. Çünkü gerçekten Altaylı olmanın ne demek olduğunu bilmeyen koltuk sevdalıları için taraftar sadece bir araçtı. Beş sene boyunca emek verdiğim evimden gönderiliş şeklime değinmek isterim. Özgür Ekmekçioğlu durumu yüz yüze tebliğ etmek yerine kulüp personelini telefonla arayıp, hoparlörden bana durumu iletmeyi uygun gördü. Yaşadıklarımı ilerleyen günlerde ayrıntılı anlatacağım. Şimdi sıra camia büyüklerinde ve taraftarlarımızda. Altay, Altaylılarındır."ÖZBALTA'DAN BİRLİK ÇAĞRISIAltay'ın yeni teknik direktörü Serkan Özbalta, zor günlerde kenetlenmenin önemine dikkat çekti. Genç teknik adam, "Aile içinde sorunlar yaşanabilir. Önemli olan böyle günlerde birlik olabilmek. Herkes elini kalbine koysun ve Büyük Altay için elinden geliyorsa bir fazlasını yapsın. Altay taraftarının gücünü, coşkusunu ve enerjisini herkes biliyor. Son maçtaki koreografiyi dünyada hangi takım yapabilir. İşte bu karşılıksız sevgi ve siyah-beyaz renklere olan bağlılıktır. Tek isteğim hep yanımızda olmaları" dedi.

- İzmir
Altay'da görevden alınan İbrahim Akın tepkili
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Spor Toto Süper Lig, İbrahim Akın, Spor Toto, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da görevden alınan İbrahim Akın tepkili - Son Dakika Spor


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