Altay\'da Hikmet Çolak Sözleşmesini Feshetti

3'üncü Lig ekiplerinden Altay'da altyapıdan yetişen stoper Hikmet Çolak, 2028'de sona erecek sözleşmesini tek taraflı feshederek kulüple yollarını ayırdı. 1.95 boyundaki genç savunma oyuncusunun alacaklarını tahsil etmek için kulübe ihtarname gönderdiği, 1 aylık sürede ödeme yapılmaması üzerine fesih hakkını kullandığı bildirildi. İzmir temsilcisi, transfer yasağı bulunması nedeniyle Hikmet'i yuvaya döndüremeyecek.

Geçen sezon ligde 18, kupada 1 maçta görev yapan 21 yaşındaki defans oyuncusu, 2024'te 1 kez U19 Milli Takımı forması giydi. Hikmet, siyah-beyazlı formayla 2'nci Lig'de 12, 1'inci Lig'de 2 maça çıkarken, akademi liglerinde U14, U15, U17 ve U19 takımlarında görev yaptı. Altay'da TFF'ye başvuran başka genç futbolcuların da olduğu öğrenildi. Yönetimin başka fire vermemek için harekete geçeceği ifade edildi.