Altay'da Kaleci Ozan'ın Geleceği Belirsizliğini Koruyor - Son Dakika
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Altay'da Kaleci Ozan'ın Geleceği Belirsizliğini Koruyor

Altay\'da Kaleci Ozan\'ın Geleceği Belirsizliğini Koruyor

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta kötü bir performans sergileyen Altay'da kaleci Ozan, sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkını kazandı. Durumu belirsizliğini korurken, yönetimin Ozan'a ödeme yapmaması halinde eldivenin takımdan ayrılabileceği belirtiliyor.

24.12.2024 12:39  Güncelleme: 12:40
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Kırklarelispor'a 1-0 yenilerek devre arasına 8 puanla 17'nci sırada giren Altay'da sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkı kazanan kaleci Ozan'ın takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Geçen hafta izin alarak Antalya'ya ailesinin yanına giden tecrübeli file bekçisi Kırklarelispor kafilesinde yer almadı.

Siyah-beyazlı takımın kalesini altyapıdan yetişen 19 yaşındaki Ulaş Hasan korudu. Yönetimin devre arasında Ozan'a ödeme yapmaması halinde deneyimli eldivenin mukavelesini sonlandırarak İzmir ekibinden ayrılabileceği belirtildi. Kaleci Ozan'ın Altay'dan yaklaşık 1.5 milyon TL alacağı bulunuyor. Öte yandan Altay ikinci yarı hazırlıklarına cuma günü İzmir'de başlayacak.

Kaynak: DHA

Futbol, Finans, Altay, Spor, Son Dakika

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