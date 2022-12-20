Altay kalecisi, kafasına korner direğiyle vuran taraftardan şikayetçi olmadı - Son Dakika
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Altay kalecisi, kafasına korner direğiyle vuran taraftardan şikayetçi olmadı

20.12.2022 16:22
Altay kalecisi, kafasına korner direğiyle vuran taraftardan şikayetçi olmadı

Göztepe-Altay derbisinde, Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın tarafından kafasına korner direğiyle birçok kez vurulan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Aydın'dan şikayetçi olmadı.

Spor Toto 1'inci Lig'de 15'inci haftada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen ve her iki takımın hükmen mağlubiyet ile seyircisiz oynama cezaları aldığı Göztepe- Altay derbisinde sahaya giren Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın, Altay kalecisi Ozan Evrim Özeç'e korner direğiyle saldırmıştı.

DİREK PARÇALANDI, ŞİKAYETÇİ OLMADI

Kafasında korner direği parçalanan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in tutuklanarak cezaevine gönderilen Aydın'dan şikayetçi olmadığı öğrenildi.

BU OLAYLA GÜNDEME GELMEK İSTEMİYOR

Tecrübeli file bekçisinin bu olayla gündeme gelmek istememesi nedeniyle saldırgan hakkında yasal işlem başlatmadığı belirtildi. Kaleci Ozan'ın kararının halen cinayete teşebbüsten tutuklu olan Nihat Aydın'ın kamuoyuna yaptığı özür açıklamasıyla ilgili olmadığı, olayın başından bu yana bir şikayette bulunmadığı bildirildi. Olayın ardından kafasına 4 dikiş atılıp geceyi hastanede geçiren Ozan, Boluspor maçında forma giyememişti.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Spor Altay kalecisi, kafasına korner direğiyle vuran taraftardan şikayetçi olmadı - Son Dakika

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