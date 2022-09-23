Altay'da keyifler yerinde - Son Dakika
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Altay'da keyifler yerinde

23.09.2022 11:44
Altay'da keyifler yerinde

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçından 5 puan çıkararak düşme hattından kurtulan Altay'da antrenmanların keyifli geçmesi yüzleri güldürdü.

Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçından 5 puan çıkararak düşme hattından kurtulan Altay'da antrenmanların keyifli geçmesi yüzleri güldürdü. Siyah-beyazlılar, 5 günlük iznin ardından dün tesislerinde yeniden çalışmalara başladı. 19 Eylül'de 38 yaşına giren Portekizli golcü Marco Paixao ve 21 Eylül'de 19 yaşına basan altyapı patentli orta saha oyuncusu Yusuf Tekin için idman sonrası sahada yapılan ortak doğum günü kutlaması renkli görüntülere sahne oldu.

Teknik direktör Sinan Kaloğlu, pasta kesmeden önce Marco Paixao'dan bir dilek dilemesini isterken, Portekizli golcünün Türkçe konuşarak, "Garanti bu sene biz Play-Off oynayacağız" demesini takım arkadaşları coşkuyla alkışladı. Yusuf ise "Takım olarak sezonu iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum. Büyük Altay geri dönüyor" diye konuştu. Pasta kesiminin ardından Altaylı futbolcular Paixao ve Yusuf'a elleriyle pasta yedirdi. Toplu fotoğraf çekimiyle siyah-beyazlılar günü ölümsüzleştirdi.


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Kaynak: DHA

Yusuf Tekin, Eylül, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altay'da keyifler yerinde - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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