Altay’da Olağanüstü Genel Kurul Mayıs’ta

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekiplerinden Altay'da yönetimin mayıs ayında olağanüstü genel kurula gideceği öğrenildi. Siyah-beyazlılarda son olarak 26 Aralık'ta gerçekleşen genel kurulda başkan adayı Arif Benan Savaş, kongrenin yapıldığı salonda üyelerden gördüğü tepki üzerine son anda adaylıktan çekilmiş ve mevcut yönetim aday çıkmaması nedeniyle göreve devam etme durumunda kalmıştı. Altay yönetiminin 6 ay içinde yeniden kongreye gitme zorunluluğu bulunduğu ve genel kurulun mayıs ayında gerçekleşeceği ifade edildi. Altay'da başkan Sinan Kanlı'nın seçimde yeniden aday olup olmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.