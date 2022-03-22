Altay'da Poko cezalı - Son Dakika
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Altay'da Poko cezalı

22.03.2022 13:04
Altay'da Poko cezalı

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek kümede kalma yarışında ağır yara alan Altay'da Andre Poko sarı kart cezalısı durumuna düştü.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Demir Grup Sivasspor'a 2-1 yenilerek kümede kalma yarışında ağır yara alan Altay'da Andre Poko sarı kart cezalısı durumuna düştü. Müsabakanın 73'üncü dakikasında sarı kart görerek toplamda 4 sarı karta ulaşan Gabonlu ön libero, milli maç arasından sonra İzmir'de oynanacak Fraport Tav Antalyaspor maçında görev yapamayacak. Mücadeleci futboluyla taraftarların sevgisini kazanan Poko'nun yokluğunda Ceyhun, Thiam, Aka gibi oyunculardan birinin şans bulması bekleniyor. Siyah-beyazlılarda tedavileri süren santrfor Deniz ile stoper Björkander'in durumları ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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