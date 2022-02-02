Üye Girişi
Altay'da Poko gecikti - Son Dakika

Altay'da Poko gecikti

02.02.2022 10:51
Altay'da Poko gecikti

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Göztepe derbisinin hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren düşme hattındaki Altay'da Gabonlu Andre Poko'nun henüz ülkesinden dönmediği belirtildi.

Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda oynayacağı Göztepe derbisinin hazırlıklarını Antalya kampında sürdüren düşme hattındaki Altay'da Gabonlu Andre Poko'nun henüz ülkesinden dönmediği belirtildi.

Gabon Milli Takımı'nda forma giyen tecrübeli futbolcu Afrika Uluslar Kupası'nda son 16 turunda Burkina Faso'ya 23 Ocak'ta elenmelerine rağmen Türkiye'ye dönüş yapmadı. Göztepe'de forma giydiği dönemde milli takımdan gecikmeli dönmesi nedeniyle kadro dışı kalan Poko yarın sona erecek Antalya kampını kaçırdı.

Siyah-beyazlı takımın önemli isimlerinden biri olan Gabonlu oyuncunun pazar günü derbide konuk olacakları eski takımı Göztepe'ye karşı forma giymesi bekleniyor. Öte yandan sakatlığı nedeniyle ikinci yarıda oynanan 4 müsabakada görev yapamayan sağ bek Cebrail ve son Konya maçında oynamayan Thaciano'nun iyileştiği İzmir ekibinde Serge Aka'nın tedavisi sürüyor. Özel izinle Hollanda'da tedavi gören Kappel takıma katılırken, kırmızı kart cezalısı Pinares ve sarı kart cezalısı Ceyhun derbide oynamayacak.


- İzmir
Altay'da Poko gecikti
YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Antalya, Göztepe, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Altay'da Poko gecikti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
10:50 2 Şubat Çarşamba gününe yükselişle başlayan dolar 13,43'ten işlem görüyor
10:47 Dürüst hırsız kendi evi gibi kullandı! Ev sahipleri gelince özür dileyip ödeme yaptı
10:46 Evinin balkonundan asker uğurlamasına dansla katıldı! İşte o video
10:44 Kentsel dönüşüm için vatandaşa yapılan kredi desteği 2 kat arttı! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı
10:42 Katiline "Ölmeden son bir defa öpeyim" diye yalvarmış! Şebnem Şirin, boğazı kesilerek öldürülmüştü!
10:38 Fikret Orman, Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili konuştu: Konu 65 bin TL değil, racon
10:25 Alkollü eve gelen kocasına tepki gösterdi, başına çekiç vurularak öldürüldü
10:20 "Kış Kartalı" operasyonun detaylarını Bakan Akar paylaştı: Arananlar listesindeki çok sayıda terörist öldürüldü
10:17 Destan'da neler oldu? Alpagu Han, Akkız'ın pençe olduğunu öğrenince ne yaptı?
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:57:14. #1.12#
SON DAKİKA: Altay'da Poko gecikti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement