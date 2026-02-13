Altay'da Sarı Kart Tedirginliği

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü deplasmanda Söke 1970 SK ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanan Altay'da 6 futbolcunun sarı kart sınırında yer alması teknik ekibi tedirgin ediyor. Stoper Sefa'nın sarı kart cezalısı olması nedeniyle görev yapamayacağı müsabaka öncesi ön liberolar Ceyhun ve İsa Toygar, orta saha oyuncuları Ege ve Emre, sol kanat Caner ve santrfor Ünal Alihan ceza sınırında yer alıyor. Bu oyunculardan biri Söke 1790 randevusunda kart görmesi halinde, gelecek hafta İzmir'de oynanacak Tire 2021 FK maçında forma giyemeyecek. Teknik heyet ceza sınırındaki futbolculara gereksiz kart görmemeleri konusunda uyarılarda bulundu.