Altay\'da Sefa Özdemir\'in Son Durumu

Spor

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

2'nci Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da tecrübeli stoper Sefa Özdemir, son 2 müsabakada yedek kulübesinden çıkamadı. Sezonun ilk 13 maçında 90'ar dakikada görev yapan 26 yaşındaki futbolcu ilk kez 14'üncü haftadaki İnelgölspor karşılaşmasında yedek soyunup süre alamadı. Altay evinde oynadığı İnegölspor karşılaşmasını 3-2 kazandı. Bir sonraki hafta Kepezspor deplasmanında 46'ncı dakikada oyuna giren Sefa, daha sonra Isparta 32 Spor ve Kırklarelispor (D) randevularında 90'ar dakika forma giydi.

İkinci devrenin ilk haftasında 24Erzincanspor deplasmanında Sefa'ya yine 90 dakika şans veren Teknik Direktör Gökhan Karaaslan, deneyimli savunmacıyı son 2 haftadaki Sincan Belediyesi Ankaraspor ve Kastamonuspor (D) maçlarında yanında oturttu. Altay bu periyotta Ankaraspor'u 2-1 yenerken, son olarak Kastomunuspor'a 4-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Oynadığı 17 maçta 16 kez ilk 11'de yer alıp toplam 1485 dakika sahada kalan Sefa Özdemir, 1 kez de kupada şans buldu. Galatasaray altyapısında yetişen Sefa, Altay'daki 3'üncü sezonunu geçiriyor.