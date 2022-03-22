Altay'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi - Son Dakika
Üye Girişi

Altay'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

22.03.2022 19:45
Altay'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Demir Grup Sivasspor maçının ardından istifa eden Serkan Özbalta dönemi sona erdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Altay'da Demir Grup Sivasspor maçının ardından istifa eden Serkan Özbalta dönemi sona erdi.

Altay Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Demir Grup Sivasspor maçı sonrasında canlı yayında istifasını açıklayan teknik direktör Serkan Özbalta ile görüşüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kendisine devam etmesi yönünde telkinde bulunmamıza rağmen kararından dönmeyeceğini bildirirken, İzmir'e davet teklifimizi de kabul etmedi. Altay Yönetim Kurulu olarak Serkan Özbalta'nın resmi istifasının kulübümüze ulaşmasının ardından yeni teknik direktörümüzü en kısa sürede açıklayacağımızı ifade ederiz. Ligin kalan bölümünde İzmir'de oynayacağımız beş maçın çok önemli bir avantaj olduğunun bilinciyle, yeni teknik direktörümüz ile hedefimize ulaşacağımız yönündeki inancımız tamdır."

Altay'da Mustafa Denizli ve Mert Nobre'nin ardından göreve gelen Serkan Özbalta yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, 16 maçlık galibiyet hasretine sona verip, 7 müsabakada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

YORUMLAR
500
Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan istifa kararı Açıklaması Altay Teknik Direktörü Serkan Özbalta'dan istifa kararı Açıklaması Altay, Serkan Özbalta ile masaya oturacak Altay, Serkan Özbalta ile masaya oturacak

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Altay'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi - Son Dakika


Son Dakika
19:39 Rus milyarder Roman Abramovich'in Göztepe'yi alacağı iddiası ortalığı karıştırdı! Değeri 3 kat arttı
19:37 Kızının gözü önünde eşini öldüren sanık ruh hastası olduğunu iddia ederek akıl hastanesine yatırılmayı istedi
19:30 Hollanda Başbakanı'ndan savaşla ilgili Türkiye'ye teşekkür: Ankara kilit rol oynuyor
19:24 Uzman Çavuşu hastane çıkışı protesto eden sağlık çalışanlarının WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı
19:21 Babasını 9 bıçak darbesiyle öldüren 15 yaşındaki kıza müebbet hapis talebi
19:14 Rusya'ya bir yaptırım daha! Rus basketbol takımları Avrupa'dan resmen men edildi
19:08 Beşiktaş, teknik adam Valerien Ismael'le anlaştı! Fransız hocanın alacağı ücret de belli oldu
19:01 Ukraynalı başkan yardımcısından Kadirov'u sinirlendirecek tehdit: Çeçenler domuz derisiyle gömülecek
18:52 Milli tenisçi Cem İlkel'in kendisi gibi sporcu olan kız kardeşi trafik kazasında hayatını kaybetti
17:54 Güldür Güldür'de Sırrı Süreyya Önder taklidi izleyicilerden tam not aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 19:59:11. #1.13#
SON DAKİKA: Altay'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement